Losantos detona Podemos: Pablo Iglesias deja la casa de Galapagar y abandona a Irene Montero

Desde hace un año se especula, son muchos los rumores que se difunden en las redes sociales coincidiendo además con el primer confinamiento y estado de alarma en España tal y como se hacía eco Periodista Digital el pasado mes de abril de 2020, sobre las relaciones personales entre Pablo Iglesias e Irene Montero.

Vicepresidente y ministra de Igualdad han suscitado dudas sobre el estado de su relación de pareja. Este verano, además, algunos indicios (desde luego sin confirmar) apuntaban a que Montero había pasado las vacaciones de verano sin la compañía de Iglesias en aquella ya famosa estancia en Asturias.

Este viernes, 12 de marzo, Federico Jiménez Losantos volvía a abrir la caja de los truenos con unas afirmaciones que han dinamitado Podemos, tal y como ha podido comprobar PD. Losantos, en su programa de esRadio, analizaba unas declaraciones de Irene Montero (que reconocía que hacía sola las tareas del hogar y que para tener una ayuda con el cuidado de sus tres hijos tenía que recurrir a su madre, su suegra o una niñera) para abrir de nuevo la espita:

“¿Y Pablo?”, preguntaba reiteradamente Jiménez Losantos mostrándose sorprendido ante la audiencia para añadir: “solo por curiosidad, esto es un avance de la crónica rosa… ¿sigue Pablo en casa? Preguntar no es ofender. ¿Acaso Pablo no está en casa? Y si no está, ¿desde cuándo?”.

El de esRadio abordaba entonces lo presuntamente ocurrido las pasadas vacaciones: “¿Qué pasó este verano en Asturias? El otro día hizo una pregunta Macarena Olona que iba con segundas… ¡Usted que veranea sola!”.

Losantos, parafraseando a la propia Montero, decía: “¡Hombre, todo lo he conseguido por mí misma!… ¡cómo yo!, diría Tania… y otras. Pero ¿qué pasa, ese padre no está en casa? ¿no comparte las tareas del hogar, no está en el hogar? ¿Ha abandonado el hogar conyugal? ¿Ha desertado del lecho conyugal? tan fructífero que produjo tres criaturas en 3 años y eso es poco frecuente en esta edad ya tan poco fértil […]”.

El director de las mañanas de esRadio incidía en la teoría de la separación de la pareja para cerrar su intervención de las 8 de la mañana: “[…] Si por tener muchos niños en casa huyes del hogar, pues hacemos un pan con unas tortas. Un niño sin padre se educa muy mal, muy mal. O sea, ¿que la suegra sí y el padre no? ¡Cáspita, estoy atónito!”.

Ni que decir tiene que las palabras de Federico Jiménez Losantos han provocado un seísmo en el entorno más cercano, tanto personal como político, de Iglesias y Montero, pero también en la formación morada y en el propio Gobierno de España. Losantos vuelve a ser ‘la bestia negra’ radiofónica del Ejecutivo socialcomunista.