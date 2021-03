Ana Pastor (PP) masacra al segundo de Mónica López en TVE: «Usted se está posicionando, no me está preguntando»

Ana Pastor, Vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, ha mantenido un tenso rifirrafe con Igor Gómez, el segundo de a bordo del controvertido programa ‘La hora de La 1′.

La del PP se ha enfrentado al subalterno de Mónica López a cuenta del concepto de transfuguismo. Gómez, en la línea del programa y la cadena pública, insistía en culpar a los ‘populares’ de lo sucedido en Murcia, provocando el enfado de la invitada.

«Usted se está posicionando, no me está preguntando», criticó Pastor. «Lo que está en vigor es un acuerdo firmado en 2019, que rompen esas tres personas de Ciudadanos. A quién hay que pedir explicaciones es a este partido», añadió.

Tensión en ‘La hora de la 1’. Pastor no se amilanó y defendió con uñas y dientes la posición de su partido en toda la trama de Murcia, donde una fallida moción de censura estuvo a punto de descabalgar al presidente Fernando López Miras del poder:

Igor Gomez: ¿Es mejor gobernar con tránsfugas que a través de una moción?

Ana Pastor: Usted conoce mejor que yo el concepto de tránsfuga. Los que se han empeñado en romper un pacto firmado en 2019 son esas tres personas (de Ciudadanos) empeñadas en gobernar a través de una moción. Eso es cambiar de chaqueta

Igor Gómez: Digamos que le da la vuelta. Entiende que el transfuguismo lo ha desarrollado todo Ciudadanos menos esas tres personas.

Ana Pastor: El concepto de transfuguismo no coincide con lo que usted está manifestando. Aquí había un pacto de gobierno firmado en el año 2019. Personas de dentro de ese gobierno en vez de pedir elecciones, se han aliado con el PSOE, hablando de corrupción sin haber nadie imputado, y lo hacen con uno que sí está investigado, que es el secretario general de los socialistas murcianos. Ha habido personas que se querían ir de un gobierno y lo querían desbancar habiendo firmado un pacto.

Igor Gómez: Echemos un vistazo a la definición de transfuguismo.

Ana Pastor: Pues en su definición no entra lo que ha pasado en Murcia. Para el lado que lo está intentando llevar. Porque usted no me está preguntando. Se está posicionando. Yo le digo que quién abandona el pacto

Igor Gómez: Señora Pastor, no tengo ningún interés en polemizar. Únicamente deseo aclarar el concepto de transfuguismo. Tenemos también la definición del PP, en sus estatutos, dicen que lo es “quién perteneciendo a un grupo institucional del partido utilicen o se valgan de tránsfugas de otros partidos para construir, mantener o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas”. Yo busco un poco de luz en todo esto

Ana Pastor: Lo que le digo es que quien se ha ido de un pacto de gobierno son esos tres señores de Ciudadanos animados por su propio partido, que conocían poco el problema. Busque usted el problema en Ciudadanos, que es donde esta el verdadero problema. Lo que sigue en vigor es el documento firmado en 2019, que es lo que está por encima. Repito, a quien hay que pedir explicaciones es a Ciudadanos. Porque han roto un pacto. Y si acaso añadir que cuando uno está en el Gobierno no se puede hacer una automoción de censura.