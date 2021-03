Brutal palo de Javier Marías a El País por jalear en sus editoriales las barrabasadas de Podemos

Javier Marías no se ha cortado a la hora de criticar al periódico en el que escribe, El País.

El escritor, que estrena novela, ‘Tomas Nevinson’, ha criticado al diario de PRISA desde el suplemento dominical de ‘El País Semanal’ por algunos editoriales favorables a Unidas Podemos, partido al que dedicó la columna del domingo pasado, 7 de marzo de 2021.

En esta ocasión, Marías entra de lleno contra el PSOE, su socio en el Gobierno de coalición. Pero aprovecha la coyuntura para afearle a Javier Moreno y los suyos el trato que le dan a la formación de Pablo Iglesias.

«Lo escribí hace ya tiempo, pero es que ahora ha pasado año y pico desde el abrazo, y ni Sánchez ni el PSOE se han dignado darnos a los ciudadanos la menor explicación de su radical cambio de parecer, despreciándonos como a siervos», cuenta el novelista respecto al infame pacto entre unos y otros.

Marías refleja cómo se toman de bien en Podemos las ofensas a terceros y cómo de mal cuando son ellos quienes reciben la humillación. El caso de Pablo Hasel es el mejor ejemplo: «Iglesias, lejos de rectificar, siempre ratifica sus afirmaciones, aumentadas (lo propio de los soberbios). Así ha ocurrido con el caso del truculento rapero de Lérida, el cual, de no haber pedido “que alguien le clave un piolet en la cabeza a José Bono”, sino “a Echenique” o “a Irene Montero”, habría sido llevado sin vacilación ante los tribunales por Podemos (su piel es finísima), acusado de delito de odio o incitación al homicidio.»

Y aquí llega el tirón de orejas a El País:

«Como no fueron su blanco, Podemos no sólo lo defiende a ultranza, sino que alienta a cuantos indepes y chorizos destrozan, saquean y arruinan los ya castigados negocios con tan macabro pretexto. No es que Podemos “se muestre reticente a condenar los desmanes”, como inexplicablemente sostienen los editoriales de este diario, sino que los apoya sin ambages, haciéndose cómplice. Si un portavoz no habla en nombre de un partido, díganme quién lo hace»