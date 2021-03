Iglesias traga bilis tras el no de su enemigo Errejón: «Máximo respeto a la decisión de Más Madrid»

Pablo Iglesias no levanta cabeza.

Sabía que como vicepresidente estaba más que amortizado y que las encuestas ahondan en unos negros augurios para Unidas Podemos. Así las cosas, el ‘gran estratega’ se la juega a todo o nada en Madrid, donde su formación encara las elecciones con bajísimas perspectivas electorales.

La intención de Iglesias era la de plantar cara a Isabel Díaz Ayuso, máxima favorita, movilizando el voto de toda la izquierda. Para ello diseñó el siguiente plan: fagocitar a sus excompañeros de ‘Más Madrid’ para ir en una especie de alianza que solo le beneficiaría a él dejando en la cuneta a Mónica García, la candidata del partido de Iñigo Errejón.

Sin embargo, su plan se ha venido abajo a las pocas horas de presentarlo. ‘Más Madrid’ no quiere saber nada de él.

Mónica García: «Madrid no es una serie de Netflix»

El rechazo a su propuesta lo dejaba patente la candidata de ‘Más Madrid’, Mónica García. En el partido de Errejón no quieren saber nada de Iglesias.

«Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos», decía García en un vídeo, en un claro reproche al exvicepresidente del Gobierno.

Las alusiones directas pero sin nombrar a Iglesias son tan genuinas como duras, eso sí, presentándose primero, porque no la conoce nadie salvo por ser ‘la pistolera de Más Madrid’:

Madrid no es una serie de Netflix que haya empezado el pasado miércoles. Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos […] No tenemos necesidad de que nadie nos tutele.

Soy Mónica García, tengo 47 años, soy médica de la sanidad pública y madre. Quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. pic.twitter.com/xTY1kw02nI — Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 16, 2021

Iglesias se la envaina: «Máximo respeto a su decisión»

Con este panorama, había morbo por saber cual era la reacción de Iglesias.

Consciente de su ‘debilidad’, no le ha quedado más remedio que tragar bilis y envainársela, al menos de momento. «Creo que habríamos despertado mucha ilusión con una candidatura unitaria, pero máximo respeto a la decisión de los dirigentes de Más Madrid. Ahora, a salir con todo para frenar a los ultras y ganar Madrid. Pondremos toda nuestra fuerza y entusiasmo para lograrlo. #SíSePuede», decía en Twitter.

Creo que habríamos despertado mucha ilusión con una candidatura unitaria, pero máximo respeto a la decisión de los dirigentes de Más Madrid. Ahora, a salir con todo para frenar a los ultras y ganar Madrid. Pondremos toda nuestra fuerza y entusiasmo para lograrlo. #SíSePuede — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 16, 2021

The show must go on.