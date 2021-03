Rumores malvados: Iglesias estaría viviendo en un piso en la calle Serrano con Lilith Verstrynge

Van en aumento y son más persistentes los rumores, que cada vez estarían más fundados gracias a testimonios vecinales o de personas muy próximas a los protagonistas de la noticia, que apuntan a la ruptura definitiva entre Pablo Iglesias e Irene Montero.

Pero hay nuevos datos. Tal y como han señalado a Periodista Digital diversas fuentes consultadas, en el escenario de la presunta ruptura entre el todavía vicepresidente segundo del Gobierno y la ministra de Igualdad volvería a irrumpir con fuerza (tal y como ocurriera en pleno primer confinamiento el pasado mes de abril y que les adelantaba PD en primicia) una tercera persona: la joven asesora de Pablo Iglesias, Lilith Verstrynge.

Según la rumorología en los mentideros políticos madrileños, Iglesias habría abandonado definitivamente su residencia en Galapagar y se habría trasladado a un discreto pero lujoso piso en la calle Serrano, que compartiría con la joven de 28 años, siempre según las mismas fuentes.

El mutismo es total en torno a la pareja. Fuentes de Podemos consultadas por PD o directamente niegan la posible separación o evitan hablar del asunto “por tratarse de algo personal, ajeno a la política”.

Pero la realidad es que la situación trasciende a lo político porque la presunta ruptura sería la clave del giro radical dado por Iglesias y su decisión de salir del Gobierno para encabezar la candidatura de Podemos para las elecciones autonómicas de Madrid.

Los rumores son insistentes y existen testimonios vecinales de esa zona del barrio de Salamanca de Madrid que aseguran haber visto “frecuentemente” a Pablo Iglesias.

Esto vendría a confirmar, como contaba Periodista Digital, el testimonio que ofrecía Federico Jiménez Losantos la semana pasada en esRadio. Losantos analizaba unas declaraciones de Irene Montero para abrir de nuevo la espita:

“¿Y Pablo?”, preguntaba Jiménez Losantos mostrándose sorprendido ante la audiencia para añadir: “solo por curiosidad, esto es un avance de la crónica rosa… ¿sigue Pablo en casa? Preguntar no es ofender. ¿Acaso Pablo no está en casa? Y si no está, ¿desde cuándo?”.

El de esRadio abordaba entonces lo ocurrido en verano: “¿Qué pasó este verano en Asturias? El otro día hizo una pregunta Macarena Olona que iba con segundas… ¡Usted que veranea sola!”.

Losantos, parafraseando a Montero, decía:

“¡Hombre, todo lo he conseguido por mí misma!… ¡cómo yo!, diría Tania… y otras. Pero ¿qué pasa, ese padre no está en casa? ¿no comparte las tareas del hogar, no está en el hogar? ¿Ha abandonado el hogar conyugal? ¿Ha desertado del lecho conyugal? tan fructífero que produjo tres criaturas en 3 años y eso es poco frecuente en esta edad ya tan poco fértil […]”.

Incidía en la teoría de la separación de la pareja para cerrar su intervención: