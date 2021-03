Marejada en Cs horas antes de la moción de censura en Castilla y León

«Espero y deseo que mi decisión sea respetada y que no se someta a ningún tipo de acoso por parte de quienes no la compartan», es la última frase de la carta remitida por la dimisionaria, a sabiendas que lo que está haciendo y va a hacer, va a provocar no pocas reacciones viscerales en su contra.

La pregunta que se tienen que estar haciendo en los núcleos de poder del PP, es, si es un único caso o a lo largo de los próximos días u horas, un ramillete de tres procuradores de Cs más, rompen la disciplina del partido y hacen triunfar la moción de censura contra Mañueco.

La respuesta la conoceremos en breve, pero con la noticia que ha saltado, todo parece más que posible y teniendo en cuenta como se las gastan en el PSOE, Mañueco puede que esté viviendo su último fin de semana como presidente de la Junta de Castilla y León.

A través de un comunicado remitido a los medios, María Montero Carrasco ha explicado que deja Cs tras «una profunda reflexión» y en «un ejercicio de honestidad» con las personas que le votaron en mayo de 2019 a las y a las que representa, y cree que esta decisión «es lo mejor para el presente y el futuro de Castilla y León».

«Me voy de un grupo sin liderazgo, en el que no existe el trabajo en equipo, en el que unos pocos deciden por todos y con continuos cambios de opinión respecto de las decisiones políticas, algunas de gran trascendencia respecto del futuro de la comunidad», ha señalado Montero Carrasco.

Quedan pocas horas para conocer el desenlace de la moción, y este movimiento, a buen seguro que ha hecho aflorar los nervios a niveles insospechados en las sedes populares en Castilla y León, que a estar horas estarán con los teléfonos «echando humo» recabando información a la espera de si hay más movimientos en la formación naranja.