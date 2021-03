Un diputado del PP critica el ascenso de Yolanda Díaz: «Las mujeres solo suben en Podemos si se agarran fuerte a una coleta»

Le habrá caído la del pulpo, pero sus palabras han hecho moverse los cimientos del Congreso y esconden una gran verdad.

El diputado del PP Diego Movellán le ha arrojado a la ministra de Trabajo Yolanda Díaz una verdad como un transatlántico, aunque sea polémico y políticamente incorrecto decirlo.

Era la primera comparecencia de la ministra de Díaz tras ser llamada a liderar Unidas Podemos por Pablo Iglesias, que la designó como ‘sucesora’ tras su huida de la vicepresidencia. Acudía al Congreso a petición propia para explicar los planes de su ministerio, y allí se encontró con el siguiente comentario:

Díaz ha exigido a Movellán que rectifique. Nada más comenzar su turno de réplica le ha pedido que retirara ese comentario. “Le pido que rectifique sus palabras. Son impropias de esta cámara y un ejemplo claro de machismo”.

El del PP ha respondido que él no era machista, pero consciente de que sus palabras son tabú y podían ser utilizadas en contra de su formación, prefirió retirarlas.

«Como me acusa directamente de machista, que no lo he sido ni lo seré nunca, en este caso no tengo ningún inconveniente en retirarlo porque todos los españoles saben como funciona su partido»