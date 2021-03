Felipe VI recibe una información muy espinosa sobre Pedro Sánchez “que no le dejará dormir”

La pandemia del coronavirus nos ha cambiado la vida y las normas sanitarias impuestas, las restricciones o normas estrictas para reducir derechos fundamentales -como el de la libertad de movimiento o de reunión- nos llevan acompañando desde hace más de un año y, lo que es peor, no se divisa un horizonte en el que se recupere la normalidad.

Y precisamente, como ha constatado Periodista Digital, sobre la “nueva normalidad” ha recibido el Rey Felipe VI una inquietante carta (acompañada de una petición de audiencia) y que los responsables de la misma, el Movimiento por la Libertad y los Derechos Civiles, han querido titular con esta llamativa frase pronunciada por Pedro Sánchez: “lo que no nos deja dormir”.

Esta organización dice agrupar a todos los colectivos contrarios a la “nueva normalidad” y le explican al Rey que “contactamos con usted como Jefe del Estado, empujados por las injusticias que se están cometiendo contra nosotros, por un exceso de normas incongruentes y arbitrarias, que no respetan la Constitución, ni los Tratados, ni las leyes de Bases y Orgánicas, y por tanto la Jerarquía normativa, todo ello se ha agravado brutalmente desde el pasado 13 de marzo del pasado año con la declaración del estado de Alarma, a partir del cual hemos sido desposeídos de nuestros derecho fundamentales y libertades”.

“[…]No nos deja dormir, los miles de ancianos que han muerto abandonados en las residencias; no nos deja dormir cada vez que un niño se desmaya por tener que usar una mascarilla, que no protegen pero les impiden respirar adecuadamente en los colegios y que ponen en grave riesgo su salud; no nos deja dormir que tengamos que vivir para siempre con un trapo en la boca […]”, exponen al Rey los firmantes.

Continua la carta: “[…]no nos deja dormir, que nos arresten domiciliariamente sin más elemento que un supuesto posible contacto, sin ni siquiera tener síntomas; no nos deja dormir que estén haciendo Leyes como la Ley de reforma sanitaria de Galicia, conocida como Ley Auschwitz, donde plantean la posibilidad de ingresar a la gente en centros de reclusión sobre la base de una ‘sospecha’ […]”.

Y concluyen los responsables del Movimiento por la Libertad y los Derechos Civiles pidiéndole audiencia al Rey Felipe “tras un año de atropellos, en el que nos han robado millones de sonrisas, millones de abrazos, millones de celebraciones y cariños, tras un año de abusos que nos ha robado nuestros trabajos, nuestras vidas, nuestra libertad, queremos poder expresarle en persona todas nuestras preocupaciones que como Jefe del Estado tiene que conocer para hacer respetar la Constitución, la Jerarquía normativa, los Tratados de Derechos y Libertades”.