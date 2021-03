Fracasa la charlotada de moción de censura socialista en Castilla y León

Poco antes de lo previamente programado, los 81 procuradores de las Cortes de Castilla y León fueron señalando el sentido de su voto con un sí o con un no, que hizo fracasar la segunda moción de censura Sánchezstein en este mes de marzo, junta a la de Murcia.

El laboratorio de Iván Redondo y sus 748 asesores monclovitas se las prometía muy felices con la presentación de las mociones en Murcia y en Castilla y León, cuyas consecuencias deberían de haber sido un desastre sin paliativos para la formación conservadora, que vería como su poder territorial quedaba semi destruida, a expensas de finiquitar Madrid y Andalucía (en Galicia no pueden rascar nada con la mayoría aplastante de Feijoo) cuando les interesara.

Pero la operación monclovita, que se las prometía tan felices, ha resultado un desastre total socialista, que se ha metido un jardazo de escándalo en las dos Comunidades, haciendo el ridículo más espantoso en una y en la otra.

El movimiento no explicado del pasado viernes de la procuradora de la formación naranja María Montero, que ha pasado de ser portavoz adjunta de Cs, cobrando ni más ni menos que 88.000€ anuales a ser procuradora «de base» y no llegará a 15.000€ incrustada en el Grupo Mixto, es un movimiento la mar de extraño, de esos que no lo entiende ni la madre que lo parió, salvo que la convencieran que ya estaba todo pactado, que ella sería la liebre que tirara del resto de galgos y que como premio, acabaría perteneciendo al granado ramillete de consejeros del nuevo Gobierno de Tudanca, con el mismo sueldo, pero con una responsabilidad diferente y con chófer para sus desplazamientos, que queda muy chic.

Hay que reconocer que esa fuga vespertina ha hecho pasar las de Caín a los dirigentes del PP, que no las tenían todas consigo hasta que se celebró el pleno de la moción de censura y se votó, asegurando los votos necesarios para el fracaso de la misma.

La charlotada debería de tener consecuencias para todos aquellos que, en plena pandemia se han dedicado a manosear la política, a intrigar en los despachos, a inflamar la política y sobre todo, a hacer el más grande de los ridículos de nuevo, fracasando de forma estrepitosa y llevando a la Cortes de Castilla y León una charlotada indecente, pero no dude que no habrá ni el más mínimo sentido crítico en las filas socialistas y todavía sacaran pecho del ridículo que han hecho a lo largo del mes de marzo, en plena pandemia, en plena crisis económica, con cientos de miles de castellanos y leones pasándolas canutas y viendo como el PSOE se dedica a todo menos a solucionar o intentar solucionar los problemas de los ciudadanos.