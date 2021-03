La hija del diputado del PP al que Celaá ninguneó por defender la educación especial pulveriza a la ministra

Isabel Celaá sigue sin dimitir… y sin pedir perdón.

La ministra de Educación protagonizaba en el pleno del Congreso de los Diputados del 24 de marzo de 2021 un momento bochornoso.

El diputado Juan José Matarí, del Partido Popular, cuestionaba a la titular educativa por los perjuicios que con la Lomloe se provocaban a esos estudiantes con necesidades especiales en el ámbito académico.

Celaá, que ya vendría con la respuesta escrita desde su casa o desde el Ministerio, ni siquiera llegaba a ser consciente de que el parlamentario puso como ejemplo su propio caso, el de tener una hija con síndrome de Down.

Esta fue la ‘perla cultivada’ de la ministra:

Señor Matarí de dónde viene usted, de qué lejos viene usted, ustes no tiene ningún contacto ni con el mundo educativo ni con los padres ni con los hijos ni con los profesores, usted no sé de qué habla.

Combatir la segregación escolar o poner más recursos en los centros ordinarios para tratar precisamente la educación especial. ¿Eso es estar al margen de la Constitución ? Lo que ocurre es que no defienden la igualdad sino el privilegio, y cuando dicen libertad están diciendo recorte de libertades; ahora usted que es un representante español de esta Cámara se dedica a trabajar con ahínco en uno de los órganos de la Comisión Europea para desprestigiar a España , usted que debería defender la ley que han respaldado la mayoría de los españoles. Ustedes jamás se han preocupado por la vida de los españoles y están cortejando al veto parental, vulnerando el interés superior del menor.

Celaá se ha llevado un auténtico repaso en redes sociales, pero el palo más gordo ha venido de la mano de la propia hija de Juan José Matarí, Andrea, quien ha respondido de esta manera a la titular ministerial:

Me llamo Andrea Matarí, tengo 24 años, trabajo en Accentur, fui a la Universidad Autónoma de Madrid. Todo esto lo he conseguido porque estudié 15 años en un colegio de educación especial. Los colegios de educación especial son necesarios para que las personas como yo tengamos oportunidades de trabajo y de integración. No los podéis cerrar. ¡Por favor, son necesarios!