Vergonzoso: el Supremo condena a un Coronel por pedir actuar contra los ‘golpistas’ en Cataluña

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del ministerio de Defensa, al frente de él ahora Margarita Robles, parece que tiene la piel muy fina sobre asuntos susceptibles de herir a los socios catalanes del Gobierno de Pedro Sánchez. Defensa, así, denunciaba a un conocido teniente coronel después de que publicase un artículo en el que advertía a los dirigentes independentistas catalanes que si no cumplían las leyes, el Ejército intervendría en Cataluña

Era un artículo publicado en el portal AD, el mismo que ahora anuncia la sentencia contra el teniente coronel Enrique Área Sacristán, extremo que confirman fuentes del ministerio de Defensa a Periodista Digital.

AD explica que La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha impuesto una sanción económica disciplinaria de ocho días al teniente coronel del Ejército de Tierra en situación de reserva Enrique Área Sacristán por «quebrantar el deber de neutralidad política al referirse en un artículo publicado en un medio de comunicación a una solución armada en Cataluña».

Los hechos objeto del expediente disciplinario se produjeron el 16 de julio del año anterior, cuando se publicaba el artículo firmado por el militar ahora sancionado bajo el título «El teniente coronel Área advierte a los dirigentes separatistas: No les quepa la menor duda que si no entran en razón, nos quedaría la solución armada con toda su contundencia».

El teniente coronel recogía también en su escrito que “Me consta que todo lo dicho o gran parte de ello son declaraciones teóricas de solución de conflictos, pero no soy ajeno a las soluciones derivadas de la aplicación de la violencia legítima que, como última salida y si no entran en razón las partes, el Estado tiene la obligación de aplicar antes, durante y después del estallido real del enfrentamiento civil”.

Y daba su estrategia para solucionar la problemática en Cataluña, algo que finalmente le ha costado la condena: “Lo que sí me queda claro como sociólogo es que existe un problema que hay que solucionar con la buena voluntad de las partes, pero que, si ésta no existe, como militar nos quedaría la solución armada en la que se aplicará la Ley de Estados con toda su contundencia, pero, eso sí, sin rencor por nuestra parte ni ánimos de venganza que para eso somos profesionales y ustedes españoles, aunque no les guste. No les quepa la menor duda a los dirigentes de todas las partes en lid”.