Temor a Sánchez: masiva campaña para no votar por correo en Madrid por posible pucherazo

Comenzaba siendo un pensamiento residual, un comentario de café, un chascarrillo que, al final, por persistente ha dado el salto a las redes sociales y de ahí se ha hecho imparable: miles de personas, electores en Madrid, están proclamando por las redes su negativa a votar por correo y piden encarecidamente al resto de personas que, si lo tenían pensado, no lo hagan y depositen presencialmente su voto

¿La culpa? La desconfianza que genera Pedro Sánchez, y su Gobierno, a buena parte de los madrileños, tan golpeados, perseguidos y recortados de libertades durante el estado de alarma con decisiones arbitrarias y que nunca se adoptaron para otras regiones con peores números pandémicos que Madrid.

Como ha podido comprobar Periodista Digital, hay una imparable corriente que expresa sus sospecha de un posible pucherazo que se produciría con los votos emitidos por correo (que podrían aumentan por dos factores: el primero, que el día de la votación sea laboral y no un domingo y, el segundo, la incidencia del coronavirus y el miedo al contagio).

Los argumentos son variados, pero pesa mucho la estrecha relación entre el presidente del Gobierno y el ahora presidente de Correos, Juanma Serrano, quien fuera durante años el jefe de gabinete de Sánchez en la secretaría general del PSOE.

Uno de los textos más celebrados en las redes explica que «el voto por correo, hasta la llegada de la pandemia, era tan residual que podía hacer bailar, como mucho, un escaño o dos que, además, en un sistema bipartidista como teníamos, no movía molino, pero ahora, con el voto tan disperso, tiene fuerza suficiente para darle el poder a quienes defienden la libertad y el futuro de progreso y unidad o a los facinerosos que nos quieren convertir en república bananera».

Y surgen las sospechas: «el problema está en la custodia de esos votos, custodia que, según el artículo 73.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, queda en manos única y exclusivamente de CORREOS, lo cual no plantearía problemas si Sánchez no hubiera demostrado sobradamente que es capaz de hacer trampas y dar pucherazos incluso en las primarias de su partido y de manejar como marionetas a quienes dependen de él. No hay más que recordar aquello de ”¿de quién depende la fiscalía?. Pues eso”.

Recuerdan su estrecha relación: «el mandamás de CORREOS es íntimo amigo de Sánchez y la pregunta es inevitable, ¿de quién depende Correos?. Pues eso».

«No se trata de cuestionar a todos los funcionarios de Correos, pero tampoco de ser tan panolis como para no ver que ahí, igual que en otras instituciones estatales y gerifaltes al margen, hay muchos curritos fanáticos de izquierdas que se dejarían cortar una mano, con tal de mantener a su secta izquierdosa en el poder», prosigue.

Y concluyen: «Esa es la razón incuestionable por la que, en Madrid, debemos acudir al colegio electoral y no votar por correo, porque la duda es más que razonable».