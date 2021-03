Alivio y fiesta en el CNI: Iglesias se queda sin acceso a información sensible y no pisará más ‘La Casa’

El decreto ley para combatir los efectos del coronavirus en la economía que aprobaba el Gobierno, tres días después de decretar el primer estado de alarma el pasado mes de marzo, escondía un ‘bombazo’: en una disposición final, el Gobierno de Pedro Sánchez introducía una fórmula que blindada la presencia de Pablo Iglesias en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Desde ese momento, el líder de Podemos tenía acceso a conocer y controlar todos los secretos del Estado, al igual que el resto de miembros de la comisión. Ni que decir tiene que la decisión de Sánchez no caía nada bien entre los profesionales del CNI. En La Casa, como así se llama a nuestra institución de ‘espías’, no entendían la presencia de Pablo Iglesias, puesto que su ministerio, el de Derechos Sociales y Agenda 2030, no es uno de los que están involucrados en los asuntos sobre seguridad y estabilidad del Estado que se tratan en esa comisión.

El vicepresidente segundo del Gobierno entraba así, por la puerta trasera y a escondidas, en la comisión de Estado más sensible de todas, algo que además (por las formas del nombramiento) generaba serías dudas legales y Constitucionales.

Pero la ‘pesadilla’ ha acabado para el CNI. La salida de Pablo Iglesias del Gobierno lleva aparejada su forzoso cese de la delicada comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia y esto ha generado “un enorme alivio y alegría” en La Casa, tal y como han manifestado a Periodista Digital distintas fuentes de Inteligencia.

No era ningún secreto, valga el juego de palabras, que la presencia de Iglesias incomodaba sobremanera en los despachos del CNI. Nadie en la institución se fiaba del vicepresidente segundo del Gobierno, a quien no le atribuían una “buena custodia” de los secretos de Estado y los asuntos sensibles que se abordan en la comisión. Las reticencias de los ‘espías’ eran bastante fundadas, ya que en esa ‘mesa’ se han abordado, y se sigue haciendo, asuntos tan delicados como la situación de Cataluña o en el ámbito internacional, Venezuela.

Las mismas fuentes consultadas por PD explican que no esperan un nuevo decreto para sustituir a Pablo Iglesias en una vital comisión de Estado, en la que figuran como miembros permanentes a los ministros de Interior, Defensa, Economía y Exteriores, además del director del Gabinete de Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado de Seguridad y el director del CNI, que actúa como secretario.