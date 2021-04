Marlaska castiga y arruina al inspector de Policía que denunció a Echenique

Alfredo Perdiguero se ha convertido en el Subinspector de Policía Nacional más expedientado de la historia porque no se calla y sale en defensa –a través de su cargo en el sindicato policial Alternativa Sindical de Policía (ASP)- de España y en contra de quien quiera destruirla. Sus críticas se han centrado en el Gobierno, en sus socios de Podemos o en los amigos ‘indepes’ que auparon a Pedro Sánchez a La Moncloa.

Perdiguero, en una entrevista concedida a AD y que recogemos en Periodista Digital, no se corta y denuncia que sufre acoso y persecución ordenada por Interior… su hoja de servicios es un muestrario de sanciones desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska.

Narra que “el día 15 de marzo entró en vigor la suspensión de 60 días de empleo y sueldo que me impusieron por decir: ‘échale, prohibir la bandera de España en España’. A continuación, los 80 días de empleo y sueldo por tildar como repugnantes las declaraciones de Pedro Sánchez cuando lamentó el suicidio de un etarra y nunca se solidarizó con las familias de los compañeros suicidados de los diferentes Cuerpos Policiales y, por definir, a Pablo Iglesias como ‘el del moño’”.

Cuenta el portavoz de ASP que “el 31 de julio, 30 días por poner en un tuit ‘no me lo puedo creer… y la gente que está en primera línea enfermando y muriendo por no tener material’, refiriéndome a un video que decía ser material sanitario y que al comprobar que no lo era, solo 7 minutos después, lo borré”.

«Por último, grabando un programa, dice el Instructor, que estando fuera de servicio, me arrogo la capacidad de señalar con el dedo a un individuo y decirle de forma imperativa: ‘al final te identifico, te propongo para sanción por no llevar la mascarilla y te vas de aquí por delante, mantenme la distancia de dos metros que ya te lo he dicho cuatro veces”.

Alfredo Perdiguero alerta de que “me han cogido como cabeza de turco” y cuenta como las cosas se complicaron aún más tras haber presentado una denuncia contra el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique:

“Fíjese hasta qué extremo, que como sabe, fui como portavoz de ASP, el primer policía en denunciar a Echenique por el tuit, en el que, presuntamente, incitaba al odio y la violencia en los incidentes por la detención de Pablo Hasél. La Dirección General de la Policía me citó el lunes 29 a una información reservada en la que se me preguntó si estaba de servicio la mañana que puse la denuncia y en qué momento de la mañana la puse”.

Tras las sanciones impuestas por Sánchez y Marlaska reconoce que va a pasar dificultades económicas: Los primeros meses iré tirando de los pocos ahorros que tengo, porque le recuerdo que tengo una hija de 6 años de la que pago el colegio, las actividades extraescolares y los gastos, y la pensión de su madre que lleva dos años en el paro, más todos los gastos que pueda tener un ciudadano normal, pero sin paro, ya que nosotros no tenemos derecho a ello. Y vivir siete meses cobrando cero euros… es complicado. Y nunca en mis 34 años de carrera profesional he pedido para mí, siempre para mis compañeros. Será muy complicado».

Y no solo Interior tiene en el centro de la diana a este policía, Perdiguero cuenta con la animadversión de Podemos, tanto que tres de sus diputados han presentado hasta tres denuncias en la Fiscalía contra él por, lo que entienden en la formación morada, difundir bulos. Son los parlamentarios Enrique Santiago, Martina Velarde y Juantxo López de Uralde quienes han registrado en la Fiscalía General del Estado las denuncias contra el portavoz del sindicato policial ASP.