La feroz carta de un teniente coronel a Marlaska: "Te comportas como un maric... de playa"

En Periodista Digital ya hemos hablado en numerosas ocasiones de él. Es teniente coronel de Infantería, Doctor por la Universidad de Salamanca y de nombre Enrique Area Sacristán. El militar de alta graduación ha protagonizado varios encontronazos con el Gobierno de Pedro Sánchez y con sus socios en el Consejo de Ministros y en el Congreso.

No obstante, por ello, y a instancias del ministerio de Defensa recientemente ha sido condenado por el Tribunal Supremo. El teniente coronel es un activo bloguero y repasa los temas de actualidad que entiende afectan a la integridad política y moral de España.

Su última entrada va a traer cola: Area Sacristán no tiene piedad con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el mal trato que entiende le da a la Guardia Civil y aprovecha la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, que anula el despido del coronel Diego Pérez de los Cobos, para literalmente ‘despellejar” a Marlaska.

Comienza su texto con introducción aclaratoria: “para aquellos que no interpretan que es ‘comprar conciencia’ les aclaro que en España y en todo Iberoamérica significa comprar a cambio de dinero o favores la voluntad de una persona”.

El teniente coronel Enrique Area Sacristán.

“[…] Pero el objetivo en esta exposición no es señalar a aquellos que compran conciencia, sino aquellos que la venden. Siempre que un ciudadano cede sus ideas, su voz, está alejando el desarrollo de la democracia. Nuestra conciencia es más importante, por eso nos pagan por ella, al momento que ya no vendamos nuestras conciencias, los compradores se verán obligados a luchar legítimamente. “Donar”, cuando en justicia les corresponde, unos euros como ha hecho Marlaska a la Guardia Civil y gastarlos en unos minutos no quitará el hambre, pero nos hará responsables de cómo funcionen los sistemas, si bien o mal”.

Pide el teniente coronel que “no acusemos a los que compran conciencia. Acusemos a los que venden su conciencia si ha lugar” y comienza su duro alegato contra el ministro del Interior “dudo mucho que en tan honrado Cuerpo les sirva esta indigna estrategia con quienes han demostrado durante casi dos siglos que no es el dinero ni un puesto preeminente lo que les mueve sino la justicia y el bien de la ciudadanía como ha quedado demostrado con el Coronel D. Diego Pérez de los Cobos…”.

Y concluye con extrema dureza: “No todo el mundo es como el que le rodea, Marlaska, que, como diría la fiscal general del Estado, su comportamiento es el de un maricón de campanario, o de playa; ajústese el epíteto que le parezca y métase el dinero y las presiones políticas que no correspondan en justicia y en el momento que era adecuado por donde ya no le caben más artilugios”.