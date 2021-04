Abascal retira la mano a Casado: "No aceptamos tu solidaridad... ¡Como si nosotros lanzáramos piedras!"

La tensión en la derecha española, aunque ciertamente relajada en tiempos de precampaña electoral en la importante plaza de Madrid, está siempre latente.

Desde aquella moción de censura fallida de VOX a Pedro Sánchez gracias a la inacción del Partido Popular allá por octubre de 2020, en la que apareció el Pablo Casado más beligerante contra Santiago Abascal, los ánimos no han dejado de estar caldeados entre sendos líderes y sus partidos…

Por eso, la violenta tarde vivida en Vallecas este pasado 7 de abril de 2021, en la que un mitin de precampaña de VOX se convirtió en una zona de guerra, con ultras de izquierda lanzando piedras y de todo a los políticos allí congregados y, de paso, a los antidisturbios, ha supuesto un caso más de desavenencias entre estos dos partidos.

Abascal protestó enérgicamente este 9 de abril de 2021 en Twitter contra su homólogo en el PP, por considerar que no está condenando de la manera adecuada a los violentos que generaron el terrorismo callejero en Vallecas:

Por supuesto que no aceptamos la solidaridad del que nos dice un día que nosotros patrocinamos una «España a garrotazos» y al día siguiente llama a lo de Vallecas la «España a garrotazos»….como si nosotros lanzáramos piedras en lugar de recibirlas.

El líder de VOX participó en los dos programa matutinos de política este 8 de abril, El Programa de Ana Rosa y Espejo Público, en los que enseñó a cámara uno de los ladrillos que le lanzaron los hooligans, cachorros de Pablo Iglesias y demás.

En el primero de ellos, además, la pregunta perfecta de la presentadora, Ana Rosa Quintana, que con sarcasmo resumía a la perfección lo vivido en el barrio del este de Madrid. Los políticos deberían poder ir donde quisieran a contar sus ideas, sin ser agredidos por ningún energúmeno ni censurados por ningún político que crea que no están en su zona.

Ana Rosa: Señor Abascal, ¡cómo se les ocurrió ir a Vallecas!

Abascal: Entiendo que la pregunta es retórica y casi en tono de broma.

Ana Rosa: Hombre, broma no porque no es broma, pero es que viendo esos tuits, parece que un español, sea del partido que sea, no tenga derecho a dar un mitin donde quiera.

Abascal: Efectivamente, y en cualquier sitio, pero es que encima en Vallecas nos han votado 13.000 personas, tenemos el 12% de intención de voto. Lo que ayer ocurrió fue extraordinariamente grave. Un adoquín como este impactaron en personas, y un mal golpe puede matar a una persona. Quise ante todos ustedes contar los pasos que separaban el atril de quienes nos estaban acosando; solo tuve que dar 18 pasos.