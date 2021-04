El repaso de un senador de VOX a Sánchez: «Usted es un virus para la democracia y para España. Márchese ya»

A Pedro Sánchez se le ha indigestado el Pleno del Senado que se celebra este 13 de abril de 2021.

El senador de VOX Jacobo González-Robatto Perote le ha dado un repaso: «Usted es un virus para la democracia y para España. Márchese ya», le espetó.

La pregunta del senador de VOX al Presidente iba en relación alguna medida respecto a la actual composición del Gabinete, dadas las últimas actuaciones de sus Ministros. Pero al final, Perote le acabó arrojando el trato que le ha dado el actual Ejecutivo a los trabajadores y obreros españoles:

Y continuó: «Porque nuestros obreros necesitan una voz que les defienda porque sus sindicatos de clase han sido una simple correa de transmisión. No vamos a dar un paso atrás, nos tiren lo que nos tiren. Iremos a cada rincón de España, allá donde haya un solo español que quiera escucharnos.»

Añadiendo que: «Ustedes han otorgado cero ayudas a los autónomos, no pagan los ERES, dijo que en verano habíamos vencido al virus, tienen escondidas a más de 30.000 víctimas. Escucha, es el silencio. Usted se tiene que ir a Angola para que alguien le dé un abrazo. Usted es un virus para la democracia y para España. Pida perdón y márchese ya».

En su réplica, el socialista le contestó que:

Muchas gracias por su estructurada intervención. Usted asume la dialéctica de decir muchas cosas en plan metralleta pero parece que…dice que España vacuna a ritmo lento. Pues es falso. También se le ha olvidado decir que el FMI, una organización como todo el mundo sabe judeo-masónica y comunista, ya ha dicho que seremos de los países que más crezca en 2021 y 2022. Ustedes hacen una oposición en base a nuestra mentira. No puede decir que no hemos pagado ERTES o no hemos dado ayudas, ni aprobado moratorias fiscales, no puede mentir de esta manera tan descarada. Estos mensajes le harán quedar muy bien, pero no es la realidad del país, y así les va».