Juanma Moreno insta a la vacunación masiva y rápida como solución para salir de la crisis de forma inmediata

Lo que cada día parece más evidente, es que el Sistema de Salud en Andalucía y se puede extrapolar a cualquier otra comunidad autónoma, está preparada para vacunar a toda la población en cuestión de semanas, siempre y cuando, se disponga de algo totalmente imprescindible para la vacunación… la vacuna.

El día 27 de diciembre del pasado año, el calamidad de Pedro el «vacunator» ofreció un «aló presidente» para contarnos las bondades del Plan Nacional de vacunación, donde más de 13.000 puntos de vacunación iban a dejarnos «ojipláticos», entusiasmados, en éxtasis y con ganas de afiliarnos al PSOE, salvador de los españoles y las españolas. La realidad ha sido muy diferente, ha sido un desastre sin paliativos, no habían planteado un plan B, ni C, ni ná de ná. El plan de «vacunator» ha sido un desbarajuste, que una vez más, ha dejado en entredicho la manera de gestionar la cosa pública de los socialistas en España.

Países como Marruecos, con 15 veces menos de PIB, han conseguido vacunar cinco veces más rápido que los países europeos, que vemos como la elefantásica burocracia «bruselana», vuelve a hacer de las suyas y nos condenan a dar por perdido el verano, salvo que las CCAA salgan al mercado persa de las vacunas y las consigan por vías alternativas a las exploradas por los burócratas de la UE.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido hoy en la importancia de vacunar masivamente porque, según ha dicho, «no hay mejor plan para salir de la crisis y reactivar la economía», al mismo tiempo que ha lamentado que el Gobierno de la Nación no haya cumplido con ninguno de los planes de vacunación que ha anunciado. «Lo que no puede ser es que hayamos recibido un tercio menos de vacunas de las que se nos dijeron al inicio de la campaña de vacunación. A este ritmo no es que no lleguemos a verano, es que no llegamos ni a Navidad», ha agregado.

Durante su intervención en la sesión de control del Parlamento andaluz, Moreno ha exigido la llegada de más vacunas, ya que ha afirmado que el Gobierno central está enviando vacunas por debajo de la capacidad que Andalucía tiene para vacunar. «La semana pasada recibimos 360.000 a la semana, y podemos poner 500.000. Los responsables públicos tenemos que conciliar el preservar la salud pública con la actividad económica».

En otro orden de cosas, ha puesto en valor el esfuerzo económico sin precedentes que el Ejecutivo andaluz está realizando, a pesar de la pandemia, para reforzar la Sanidad, la Educación o los servicios sociales e impulsar los sectores productivos ante la crisis que estamos atravesando causada por la pandemia de la Covid-19.

En este sentido, ha manifestado que esta crisis está destapando las carencias estructurales de los servicios públicos de la comunidad andaluza, ante lo que ha apostillado que el Gobierno andaluz está dando los pasos en la dirección adecuada para fortalecer el Estado de bienestar y prestar unos mejores servicios a los ciudadanos buscando siempre el equilibrio presupuestario y poniendo el acento en lo que realmente le importa a los ciudadanos con planificación y organización.

Así, ha explicado que la ejecución final en infraestructuras sanitarias sobre el presupuesto inicial ha sido del 272% y ha destacado que en un solo año se ha invertido más que durante los cuatro últimos años del anterior Gobierno.