Una lona de Gabilondo aviva la sospecha de ‘pucherazo’ Sánchez-Serrano en Madrid

Ya se lo anticipábamos en Periodista Digital, existe una imparable corriente en las redes sociales que expresa sus sospecha de un posible pucherazo que se produciría con los votos emitidos por correo (que podrían aumentar por dos factores: el primero, que el día de la votación sea laboral y no un domingo y, el segundo, la incidencia del coronavirus y el miedo al contagio) para favorecer al candidato socialista Ángel Gabilondo.

Los argumentos son variados, pero pesa mucho la estrecha relación entre el presidente del Gobierno y el ahora presidente de Correos, Juanma Serrano, quien fuera durante años el jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la secretaría general del PSOE.

Ahora, por si fuera poco, el PSOE ha colocado una lona publicitaria -solo a unas horas de que arranque oficialmente la campaña electoral- que pide el voto por correo (es la primera ocasión en la que un partido anima explícitamente en una publicidad a ejercer el derecho al sufragio por esta modalidad), cuestión que ha reavivado las sospechas de un posible ‘amaño’ electoral por las dudas en la custodia de esas papeletas

Hay muchos post en el sentido del que reproducción en Periodista Digital “a la vista de la nueva lona del PSOE en Madrid, ¿vais entendiendo por qué hay tantas dudas sobre el voto por correo?. Cuando un partido que ha demostrado sobradamente su vocación de trilero con afición al pucherazo, está tan interesado en el voto por correo, saltan todas las alarmas”.

Y los comentarios no se hacen esperar y proliferan en las redes y también a través de los servicios de mensajería instantánea de telefonía, todos encaminados en la dirección de los que ahora seleccionamos como ejemplo:

“Hay que hacer un esfuerzo, hay que votar presencialmente”, expresa un usuario de Facebook mientras otro es bastante más contundente:

“Aunque me partan las piernas… YO VOTO PRESENCIAL”.

Las peticiones son muy frecuentes “por favor que nadie voten por correo”, se pide también por Twitter.

Como decimos, la invitación de la candidatura de Gabilondo, esto es directamente de Sánchez e Iván Redondo, a votar por correo ha vuelto a disparar las sospechas de ‘pucherazo’ en Madrid. Uno de los textos más celebrados en las redes explica que «el voto por correo, hasta la llegada de la pandemia, era tan residual que podía hacer bailar, como mucho, un escaño o dos que, además, en un sistema bipartidista como teníamos, no movía molino, pero ahora, con el voto tan disperso, tiene fuerza suficiente para darle el poder a quienes defienden la libertad y el futuro de progreso y unidad o a los facinerosos que nos quieren convertir en república bananera».

Y surgen las sospechas: «el problema está en la custodia de esos votos, custodia que, según el artículo 73.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, queda en manos única y exclusivamente de CORREOS, lo cual no plantearía problemas si Sánchez no hubiera demostrado sobradamente que es capaz de hacer trampas y dar pucherazos incluso en las primarias de su partido y de manejar como marionetas a quienes dependen de él. No hay más que recordar aquello de ”¿de quién depende la fiscalía?. Pues eso”.