Pablo Iglesias llama «sinvergüenza» a Jiménez Losantos en un mitin

Pablo Iglesias ha llamado “sinvergüenza” al locutor de esRadio, Federico Jiménez Losantos en un mitin en el madrileño barrio de Lavapiés.

Escoltado por sus compañeras Ione Belarra, ministra de Asuntos Sociales, Yolanda Díaz, su sustituta al frente de la vicepresidencia del Gobierno, e Isa Serra, anterior candidata a la presidencia de la CAM, el líder de Unidas Podemos insultó al locutor por su opinión sobre la incorporación del ‘mantero’ Serigne Mbayé.

«Serigne representa algo que es la llave fundamental para poder derrotar a la derecha y a la ultraderecha en Madrid: el valor. Y el valor no solamente por su historia personal –Serigne ya tenía la vida hecha, ya tenía su restaurante, ya tenía la nacionalidad española–» sino por dar el salto a la política. «¿Qué ganaba metiéndose en una lista electoral de Unidas Podemos: que Vox le amenace con deportarle; que el sinvergüenza de Losantos diga que hay que instalar una alarma de Securitas Direct en la Asamblea porque entra un negro en la Asamblea de Madrid?».

Federico Jiménez Losantos comentaba anteriormente lo siguiente sobre la inclusión en la listas de Unidas Podemos de Mbayé:

Un señor que se llama Serigne Mbayé me pide una rectificación diciendo que yo he hecho un comentario racista, como yo en ningún momento he aludido a la raza, me está llamando racista a mí, a ver, me estás llamando racista que no he hablado de tu raza. Eso lo achaque al déficit en formación intelectual que tienes. Me cuesta acotar esto, para que vean, dice que la dirección de esRadio lamenta los comentarios realizados, ¿cómo? La dirección de esRadio soy yo. Al mismo tiempo dice que lo ha denunciado a la Fiscalía y a la ONU. Porque mis comentarios atentan contra su reputación y su dignidad. Esto lo ha debido redactar Irene Montero, porque no se entiende. A ver Serigne, ¿cómo vas a autorizar que hablemos de ti si estás en una lista electoral? Yo te puedo votar, ¿cómo vas a impedir que yo no diga lo que pienso de ti?

Tú entraste en patera en Canarias, entraste ilegalmente, ¿cómo no vas a tener antecedentes? Eso es un delito contra la seguridad. ¿Desde cuando ser mantero es legal? Si no se respeta la propiedad intelectual y se menoscaba la libertad de comercio.

Ser mantero es estar en contra de los comerciantes. Eso es robar al comerciante. Si tú lo llamas Sindicato de Manteros yo lo llamo Sindicato de ilegales. Ahora hablas de luchar contra el racismo, ¿no será para utilizar tu raza en tu beneficio?