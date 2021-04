Camps reaparece con fuerza: denuncia penalmente a Puig y quiere ser alcalde de Valencia

El expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps (el político más votado de la historia de esa Comunidad) ha vuelto a la ‘carga’ tras ser absuelto por la Audiencia Nacional de la última causa por la que permanecía imputado, a falta de una comparecencia por Orange Market. Han sido siete causas y las siete han sido archivadas, pero su brillante carrera política quedaba decapitada por la conocida ‘causa de los trajes’.

Con ello llega el declive del PP valenciano y la llegada de la izquierda a las instituciones valencianas. Camps ha concedido una entrevista al diario Las Provincias que, por su interés, les contamos en Periodista Digital. La hemeroteca y el desenlace de los juzgados le permiten elaborar una teoría de la persecución política. Tras el auto que da carpetazo definitivo a los contratos de la visita del Papa, el exdirigente del PPCV, insiste en sus tesis. Dice que la izquierda le mantiene en el debate político. Y casi como consecuencia, anuncia que quiere ser alcalde de Valencia.

De esta forma, el expresidente valenciano tiene claro que todo lo ocurrido con él es fruto de una estrategia del PSOE: “desde hace 11 años confío en que cada cosa judicial que me va viniendo termine como lo de esta semana. Sólo me he dedicado a los valencianos y a mi Comunitat, no a lo que dice el PSPV y algunos medios de comunicación”.

E incide en la idea “por detrás de mí siempre ha estado Joaquín Puig (sic) y el aparato mediático del socialcomunismo. Intentaron acabar con el PP en la Comunitat a través de las causas judiciales. Éramos imbatibles. Utilizaron la Justicia”.

Francisco Camps anuncia que “estamos preparando ya una denuncia contra Puig y su mano derecha, Andreu Ferrer, por el uso partidista de la Abogacía de la Generalitat. Puig la ha puesto a su disposición. Objetivamente lo puedo demostrar. El PSPV se ha retirado de las causas cuando ha podido Puig utilizar el dinero público de los valencianos para atacar a un expresidente de la Generalitat”.

Y habla de un posible regreso a la vida pública que pasaría por la alcaldía de Valencia, que tiene muy claro ganaría en las urnas: “Sí, si mi partido me lo propone, sí. Por mi trayectoria, conozco ya el funcionamiento del Ayuntamiento. Si soy candidato, seré alcalde. Valencia debe ser un polo de desarrollo de su región con su puerto, que debe ser ampliado”.

En este sentido, está esperando el momento adecuado para postularse como candidato de su partido a ese cartel electoral de la capital valenciana “estoy esperando a que llegue el momento de elección de candidato. Si ganara las elecciones, reivindicaría la figura de Rita Barberá. Yo empecé con ella”.