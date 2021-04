Espinosa de los Monteros retrata a Carmen Calvo: «¿Cual es la falacia? ¿Existen los ‘menas’ o no?»

Rifirrafe en el pleno del Congreso entre el diputado de VOX, Iván Espinosa de los Monteros, y la vicepresidenta Carmen Calvo, a cuenta de los ‘menas’. El partido de Santiago Abascal ha colocado unos carteles en la estación de metro de Sol denunciando el coste que cada menor provoca en el bolsillo de los madrileños, unos 4700 euros al mes, de cara a la campaña electoral del 4 de mayo.

La socialista Carmen Calvo afeó a su formación estos carteles. «Cumplimos escrupulosamente en relación a los derechos humanos de los menores no acompañados, señoría».

El de VOX criticó entonces que negara la realidad y la problemática de los ‘menas’: «¿Existen o no existen«. La bronca fue ‘in crescendo’, obligando a intervenir a la presidenta de la mesa, la socialista Meritxell Batet, para recordarle a Espinosa que ya había terminado el turno de interpelar a Calvo por esta cuestión.

Espinosa de los Monteros: ¿Usted maneja Excel? ¿Sabe lo que es? Nosotros hemos hecho un cálculo en base a documentos de la Asamblea de Madrid. La CAM se ha gastado 4700 euros de media por cada menor no acompañado. Si no le sirve la fuente de la Asamblea, tiene usted aquí a mano El País, un diario que supongo le aporta respetabilidad, más que yo desde luego. «La Comunidad invertirá 140 euros al día en cada menor migrante no acompañado». 140 euros al día, por 30, son 4700 euros mensuales. ¿Cual es la falacia? ¿Existen los ‘menas’ o no existen?

Carmen Calvo: Señor Espinosa de los Monteros, lo suyo es el odio. Literalmente, lo que han hecho ustedes con esos carteles, señalando niños y niñas, habiendo sido objeto de delitos gravísimos, se llama odio. Ustedes no deberían caber en la política de este país. No es un discurso económico el que ellos tienen, sino el del dolor y el desamparo. Si usted no lo ve, se lo tendría que pensar. Nuestros compatriotas tienen comprensión y solidaridad. Le debería dar a usted mucha vergüenza.

Espinosa de los Monteros: Precisamente porque en VOX tenemos compasión, nosotros jamás estaríamos trayendo a menores no acompañados haciendo un viaje peligrosísimo. Debería darles vergüenza a ustedes, someterles a eso.

Meritxell Batet (le llama al orden): Señor Espinosa de los Monteros, ya no es el turno de respuesta a la pregunta anterior. Tocaba una nueva pregunta a otro miembro del Gobierno. Le ruego que no vuelva a la cuestión anterior