Pablo Iglesias huye como un conejo cuando Susanna Griso le pregunta sobre los bandazos de su ‘camarada’ Gabilondo

Pablo Iglesias no termina de levantar cabeza.

Tras naufragar en el debate de Telemadrid y confirmar que se posiciona como una de las opciones menos queridas por los madrileños, el candidato de Podemos tuvo que huir como una gacela a una incómoda pregunta de Susanna Griso.

La presentadora de ‘Espejo Público’ logró incomodar al exvicepresidente segundo al poner sobre la mesa las incoherencias y cambios de opinión de quien aspira sea su socio de Gobierno en la Comunidad de Madrid: Ángel Gabilondo.

El socialista ya ha venido demostrando que sus opiniones e ideales cambian como una veleta según sus intereses políticos.

Siguiendo la estela de Pedro Sánchez (que pasó de negar pactos con Podemos y con los proetarras de Bildu para terminar siendo bases de su Gobierno), el candidato del PSOE comenzó la campaña negando gobernar con Iglesias. En este sentido, ponía a Más Madrid y Ciudadanos como sus socios preferentes.

Todo cambió en el debate del 21 de abril, cuando Gabilondo admitió abiertamente que buscará acceder a la presidencia de la Comunidad de Madrid junto al líder de Podemos. Un radical cambio sobre el que intentó ahondar Griso.

La presentadora de Antena 3 afirmó que: «Lo que estamos viendo en la mayoría de los sondeos es que se está desangrando Ciudadanos. Hasta el punto que hay serias posibilidades de que no entre en la Asamblea y muchos de esos votos van al PP, no al PSOE».

Por lo que preguntó: «¿Eso podría explicar ese viraje que ha hecho Ángel Gabilondo? Que de entrada apostó por ese caladera y, ahora, mira hacia la izquierda». Sin embargo, un nervioso Iglesias prefirió escapar lo más rápido que pudo de la pregunta que supone un riesgo para los objetivos de su campaña y la del PSOE.

«Eso se lo tendrás que preguntar a él, Susanna», se limitó a decir el líder de Podemos, a lo que Griso ha intentado insistir en busca de su opinión.

«Bueno, pero usted sabe de política un rato. Así que ese análisis seguro que me lo puede hacer», remarcó. No obstante, Iglesias evitó hacer ninguna declaración que le suponga seguir perdiendo votos y seguir hundiéndose entre los peores lugares de las encuestas: «Sí, pero no estoy aquí como politólogo».

La periodista no ha tenido más remedio que pasar a otra de las preguntas. Griso, entonces, no se ha cortado al preguntarle a Iglesias si tenía la sensación de haberse «borrado» en la campaña hasta el debate, ya que Ayuso ha centrado sus ataques en Pedro Sánchez y no en él ni en Gabilondo. Él se ha limitado a responder que «por eso son tan importantes los debates».