Esperanza Aguirre: «Con lo que nos cuestan los MENAS podrían enviarlos a un internado suizo»

‘Sin complejos’ aborda el análisis de la situación política actual desde la experiencia de los casi cuarenta años de vida política en primera fila de Esperanza Aguirre, quien hace un llamamiento a todas las fuerzas de centro derecha a iniciar un periodo de reflexión con vistas a reagruparse.

Porque solo una derecha sin complejos, unida, que plante cara a los dogmas de lo políticamente correcto y este humildemente orgullosa de la Historia de España, puede ofrecer una alternativa ilusionante y atractiva a los españoles.

La autora aborda en este ensayo el análisis de la situación política actual desde la experiencia de los casi cuarenta años de vida política en primera fila y hace un llamamiento a todas las fuerzas de centro derecha a iniciar un periodo de reflexión con vistas a reagruparse

«Porque solo una derecha sin complejos, unida, que plante cara a los dogmas de lo políticamente correcto y esté humildemente orgullosa de la Historia de España, puede ofrecer una alternativa ilusionante y atractiva a los españoles», afirma convencida de que «el hecho de estar fuera del juego político, el no tener ya ninguna ambición personal en la política, me concede un cierto plus de legitimidad para abordar los análisis de lo que nos pasa».

En esta entrevista con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, Aguirre analiza el debate electoral del 4-M: «A Gabilondo le avisaron a mitad del debate de que tenía que pactar con Iglesias y Ayuso ha estado fantástica».

«Cayetana ha sido la mejor portavoz que ha tenido el PP en el Congreso»

«No me gusta nada la Agenda 2031, Soros y comparto algunas de las críticas de VOX a la Unión Europea»

«Con lo que nos cuestan los MENAS podrían enviarlos a un internado suizo»