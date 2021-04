La hemeroteca azota hasta sangrar al llorón Iglesias: Así minimizaba con Wyoming la agresión a Rajoy en 2015

La hemeroteca, parafraseando una de las pifias más machistas de Pablo Iglesias, está azotando hasta sangrar al ‘llorón’ del moño.

El candidato de Podemos viene montando constantes shows desde que recibió un sobre con una amenaza de muerte, como quedó demostrado en el debate de la Cadena SER. Sin embargo, todo el ‘teatrillo’ fue justamente el que pidió que no hiciera el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy cuando sufrió una vergonzosa agresión física en 2015.

El entonces líder del Partido Popular fue agredido por Andrés V. F., conocido por sus amigos con el apodo de Capi, quien le propinó un bofetón a Rajoy que le dejó tanto con el rostro morado, como con las gafas rotas y en el suelo.

En el programa de televisión del Gran Wyoming se le preguntó a Iglesias si creía que ese incidente podría afectar a la campaña electoral, pero el líder de Podemos se limitó a intentar minimizar los hechos (totalmente lo contrario a lo que está haciendo en la actual para para Comunidad de Madrid).

“Espero que no, estamos viviendo una campaña electoral histórica que seguramente se recordará como la apertura de un nuevo periodo para nuestro país. Creo que está siendo una campaña muy interesante y bonita (…) y no podemos permitir que un incidente como este manche lo que va a significar una gran fiesta de la democracia”, afirmó Iglesias.

Irónicamente, ahora es el líder de Podemos quien abandona debates, se niega a participar en eventos con representantes de otros partidos políticos y convierte el sobre que recibió en el epicentro de la campaña electoral.

– “Espero que no (…) no podemos permitir que un incidente como este manche la fiesta de la democracia”.

Si ya la hemeroteca resulta humillante para Iglesias por predicar aquello que el mismo no está dispuesto a cumplir, más demoledor resultan las propias declaraciones de Mariano Rajoy a tan solo horas de haber sido agredido físicamente por un partidario de la izquierda radical.

“Esto ya pasó y no hay que darle más importancia de la que tiene. Somos un pueblo civilizado, tranquilo y moderado y de vez en cuando hay una excepción que confirma la regla. No hay consecuencia política”, precisó el expresidente del Gobierno, quien además destacó que no cambiarían “la forma de hacer campaña”, evitando buscar el rédito político de los acontecimientos.