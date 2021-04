Alsina deja para el arrastre a Lastra por utilizar de pena la navaja de Reyes Maroto nada más enterarse

La campaña electoral de Madrid está siendo de todo menos tranquila, ni siquiera limpia, sino todo lo contrario.

Y en ese ambiente de suciedad juega también el Partido Socialista.

Adriana Lastra participaba en un mitin en Getafe este 26 de mayo de 2021, en los momentos en los que se conocía la noticia de que había aparecido un sobre con una navaja ensangrentada para la ministra Reyes Maroto, futura vicepresidenta económica de Gabilondo -en el hipotetiquísimo caso de que consiga formar gobierno regional-. Y ya sabemos por experiencia quién es Adriana Lastra…

Pero mucho mejor si lo explica el periodista Carlos Alsina, habitualmente sosegado y tibio en sus apreciaciones, este 27 de abril de 2021 dejó para el arrastre de forma soberbia a la socialista a base de argumentos. Desde Más de uno de Onda Cero, así de contundente sonó en su editorial:

Durante décadas la doctrina que imperó en el ministerio del Interior, era que no se publicaban las cartas amenazantes para no animar a otros indeseables de hacer lo mismo. Se investigaban las amenazas que se consideraban serias, y si se veía pertinente se detenía al autor. Lo que no se hacía era darle mucha difusión.

Los tiempos cambian y hoy la doctrina es otra, ahora hacen lo de airear de inmediato la amenaza, antes de que la Policía llegue a chequear nada.