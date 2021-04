El día 1 de mayo la unidad intersindical por unos servicos publicos de calidad asistiran a al caravana convocada por ugt y ccoo

La asociación profesional con representación en el Consejo de la Guardia Civil, Web UnionGC emite un llamamiento para la participación del primero de mayo en base a la unidad y con un único objetivo, prestar servicios de excelencia a los ciudadanos insulares y atención a los recursos humanos. En dicha celebración estarán entre otros colectivos, la UniónGC, Web UnionGC la UFP, Web UFP y la AECG, Web AEGC entidades que siempre se destacan por la unidad, la colaboración y la defensa colectiva y unitaria de sus compañeros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

El próximo sábado de 1 de Mayo las organizaciones que forman parte de la Unidad Intersindical por unos servicios públicos de calidad en Baleares estarán presentes en los actos convocados por UGT y CCOO con motivo del Día del Trabajador.

Está previsto realizar una caravana motorizada con salida prevista a las 11:00 horas en el Polígono de Son Pardo de la ciudad de Palma y una concentración a las 13:00 horas en el Parc de Mar.

Nuestra unidad de acción comenzó en el año 2019 representado a la gran mayoría de personal funcionario y laboral dependientes de la Administración General del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil en las Islas Baleares y recientemente se han sumado funcionarios de prisiones.

Hemos decidido unificar nuestros esfuerzos incluyendo y compartiendo nuestras líneas de trabajo que llevábamos hasta el momento para concretar un fin común, dignificar el servicio que presta el Estado en las Islas Baleares lo que repercute en calidad de vida de las personas.

No pretendemos una equiparación con las Islas Canarias, creemos que pedir esto puede ser un error, tenemos un régimen fiscal diferente, distintas características socio laborales, de vivienda, nivel de vida, poblacional etc. Solicitan un estudio en profundidad de la situación del funcionariado que presta servicio en Baleares y en base a éste estudio se abone una insularidad digna para que los trabajadores públicos no se vayan de nuestras islas y el ciudadano tenga un servicio público de calidad.

A diferencia de otras plataformas de reciente creación, nos dicen que invitan a todo aquel que quiera sumar esfuerzos a que participe en nuestras acciones. No buscan protagonismos efímeros, lo que consigan lo harán todos unidos, juntos, sumando esfuerzos, sin ninguna otra pretensión que conseguir una insularidad digna para todos/as nuestros/as compañeros/as.