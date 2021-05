Monedero llora a los hombros de Cintora: «Los que cobran 900 euros han ido a votar a su verdugo»

No tenía consuelo Juan Carlos Monedero en la mañana de este 5 de mayo de 2021.

El cofundador de Podemos ha intentado ‘explicar’ la espantada de su amigo y socio Pablo Iglesias, que la noche anterior anunciaba que deja la política institucional tras los nefastos resultados cosechados por Unidas Podemos en las elecciones autonómicas del 4M.

«El cansancio en las filas de Podemos es constante: no hay otra formación que más ataques reciba», se justificó Monedero, que advierte que su ‘compinche’ seguirá dando la turra en otras latitudes o terrenos: «Política puede hacerse en muchos lugares y tampoco descarto que quiera volver a la universidad».

Monedero, al estilo de Iglesias, es decir, con muy poca autocrítica y total ausencia de clase para reconocer la derrota, achacó a los votantes madrileños de clases bajas o populares que hayan apostado por la gestión de Isabel Díaz Ayuso: «Los que ganan 900 euros se han echado en brazos de su verdugo».

Cintora y Aroca, especialmente contrariados

Todo esto en el programa de Cintora, otro cuyos días en TVE parecen llegar a su fin, y más desde que su amigo y ‘aliado‘ Iglesias ha quedado fuera de juego. Tanto él como Javier Aroca parecían especialmente contrariados en la resaca electoral. «¿Acaso la señora Díaz Ayuso es una moderada?«, se preguntaba el tertuliano, con un cabreo indisimulado.

Monedero añadía en ‘Las cosas claras’ que:

Iglesias entiende que estos siete años de ataques, diatribas, calumnias e insultos y han hecho mella en los resultados. Con la bajada del PSOE, ya no daba para gobernar y por eso entiende que si no es capaz de lograr la victoria lo mejor es dar un paso al lado. El cansancio en las filas de Podemos es constante porque no hay otra formación que más ataques reciba. Nosotros no queremos profesionalizarnos y la política se puede hacer desde otros lugares. Dos legislaturas es un tiempo adecuado. Cuando te enfrentas a los bancos, a los medios, a los energúmenos en las puertas de tu casa, al final uno evalúa qué hace en la política. Si a ese precio personal se suma que no obtienes la capacidad de sumar votos, pues evalúas. La comparación con Albert Rivera no es de recibo. ¿Qué ha dejado Rivera? Con Iglesias y Podemos se ha cambiado la política de este país Él montó La Tuerka. Montó Fort Apache. Tiene capacidad de lo que pueden lograr los medios. Una persona que cobra 900 personas ha podido votar a su verdugo. Se puede hacer política en muchos lugares y no descargo que quiera volver a la universidad.

Cazan a Monedero en un bar, con paella y cervezas, reconociendo que se iban a llevar un revolcón el 4-M

Algo se olía ya el cofundador de Podemos.

Con lo que le pagan las cadenas de televisión y lo que les pasaron en su día los torturadores chavistas de Venezuela, un tipo como Juan Carlos Monedero podría zampar a diario en restaurantes con estrellas Michelin, pero en esta ocasión eligió uno cercano al Metro de Chueca y donde por 30 euros se puede salir redondo.

Fue el bar restaurante San Onofre y por lo visto, el ideólogo y cofundador de Podemos estaba sacudiéndole a la paella y hablando con la boca llena cuando lo grabaron desde una mesa cercana, sin que se diera cuenta.

Fue este lunes, 3 de mayo de 2021, y no hablaba de Fernanda Freire, la exalumna que el pasado 9 de abril de 2021, en Twitter, les acusó a él y a Pablo Iglesias de ‘meter mano’ e intentar aprovecharse sexualmente de ella y otras estudiantes, cuando eran profesores en la Universidad Complutense. Dado que las cadenas de televisión han echado un manto de silencia sobre el tema y que todavía no ha habido un sólo periodista que se haya atrevido a preguntarles si van a demandar a la internauta, quizá piense que lo prudente en no menearlo.

Charlaba con su colega de mesa de elecciones y del 4-M, donde las cosa pintan negras para Podemos.

Revela Segundo Sanz en OKdiario, tras escuchar con atención toda la grabación, que en un momento de la charla y tras reconocer que pintan bastos para ellos este martes en las urnas, Monedero reflexiona en voz alta resignado:

«¿Qué hacemos con los gilipollas que cobran 900 euros y votan a Ayuso?».

Las palabras del defraudador Monedero le retratan.

Su argumento es de una hipocresía sangrante: cobrar 900 euros y votar a Ayuso es de «gilipollas». Y lo que les desea es que se peguen una «ostia» y les «vaya como el culo».

El clásico concepto de la solidaridad comunista se explica en una frase: quienes no nos voten ganando 900 euros son unos gilipollas que ojalá se hundan en la miseria. Clarificador.