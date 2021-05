Ángel Gabilondo sale del hospital y retrata a la Cadena SER: «No fue por vacunarme»

Angel Gabilondo ha abandonado el hospital en el que fue ingresado por sus problemas cardiacos. «Mi cuerpo me está diciendo que tengo que tomarme la vida con una escala de valores en la que la serenidad, aunque la cultivo todo lo que puedo, debe ser la clave», ha dicho a los periodistas que le esperaban a la puerta.

El que fuera candidato socialista en las elecciones del pasado 4 de mayo de 2021 fue ingresado por una arritmia cardiaca cuando acudía al Ramón y Cajal para ser vacunado. El dirigente, de 72 años, ha declarado que aunque se encuentra «bien» ya no está «hecho un chaval».

La campaña ha sido muy exigente

Ingresan a Gabilondo, lo desmiente el PSOE y luego rectifica, la Cadena Ser culpa a la vacuna y luego hecha marcha atrás. ¡¡ Que espectáculo !! pic.twitter.com/7xuBWM0TOf — ColoredEggs (@level_2020) May 6, 2021

Desmiente que su ingreso fuera a causa de haberse puesto la vacuna

Cuando trascendió la noticia de su ingreso, la Cadena SER aseguró que el motivo se debía a «una reacción adversa» a la vacuna, algo que no era cierto.

Aunque la propia emisora rectificaba, añadiendo que no arritmia se había detectado antes de vacunarse, el revuelo ya era un hecho.

🔴ÚLTIMA HORA | Ángel Gabilondo, ingresado por una arritmia tras una reacción adversa a la vacuna https://t.co/qTUWlPKDIG pic.twitter.com/dPcjQSWs4a — Cadena SER (@La_SER) May 6, 2021

El propio Gabilondo ha desmentido esta información y ha tranquilizado a la población general con el miedo que se ha levantado respecto a los efectos secundarios de la vacuna: «Esto es un cúmulo de cosas, no ocurre por una sola cosa. No fue por vacunarme. La campaña ha sido muy exigente. También para ustedes y la ciudadanía. Ese clima de tensión emocional ha podido influir, aunque no sé si es la causa. Tengo una edad determinada. La arritmia es algo que es mío y es también el corazón de Madrid, que quiere latir con más fuerza».

Muy irresponsable el tuit anterior, que debería ser borrado, porque crea un miedo innecesario en la población. Y porque es muy atrevido decir que es una reacción a la vacuna, aunque hubiese sido detectada después. ¿Se asesoran antes de publicar? — María 😷🙌🏻💨↔️ (@msanchisp) May 6, 2021

Por tanto, se vuelve a demostrar que las vacunas son seguras y que el susto que dio Gabilondo nada tuvo que ver con ellas y sí posiblemente con la dura campaña a cara de perro de estas elecciones y su resultado final, donde el PSOE quedó tercero, barrido por Isabel Díaz Ayuso y ‘sorpassado’ por Más Madrid.