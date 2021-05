Vanesa Lillo (IU), número 3 de Pablo Iglesias el 4-M, llama «ratas» a los dirigentes de Podemos

Guerra civil en Unidas Podemos.

La gran victoria de Díaz Ayuso y la espantada de Pablo Iglesias abren un frente de hostilidades que a buen seguro avanzarán en la descomposición de la formación populista de izquierdas.

Tras el adiós de Iglesias, las polémicas empiezan a saltar en Podemos tras los resultados de las elecciones en la Comunidad de Madrid.

Vanessa Lillo, la número tres de la lista, y que pertenece al PCE de Madrid y al sector de Izquierda Unida, ha estallado contra los dirigentes ‘morados’. Y eso que ella era la número 3 de Iglesias en las listas electorales.

Vanesa Lillo (IU), número tres de la lista de Pablo Iglesias el 4-M, sobre Podemos: “sois unas ratas” pic.twitter.com/xOm7VWX4NU — Toni Cantó (@Tonicanto1) May 7, 2021

Duros ataques a la cúpula del partido morado

En una conversación privada entre compañeros, cuyo audio se ha filtrado ahora, Lillo lanzaba duros ataques a la cúpula del partido morado:

«He pensado por un momento: ‘Vane, pírate’, y he estado a punto de irme, y no sé, si veis las imágenes, pues debe ser el cansancio, estoy como un poco lenta a la hora de aplaudir…Porque he dicho: ‘Sois unos sinvergüenzas y unas ratas’, ahora sí, pero ni siquiera me mencionas, es que son la polla»

Se la escucha decir, en un mensaje de voz de Whatsapp al que ha tenido acceso el diario ABC y se le atribuye a ella.

Podemos priorizó a los suyos en la campaña

La de IU se queja en el audio de la actitud de Unidas Podemos y les acusa de priorizar a los ‘suyos’ en la estrategia de campaña. «Sí, ahí poniendo el gepeto, pero porque han llegado para decirnos: ‘Los cinco primeros, para las declaraciones de Pablo’, e íbamos un par de personas y dije ‘Ah, ¿ahora sí voy a ser la tres, después de toda la campaña que me habéis estado tapando’?», se queja amargamente.

Sorprendemente, Lillo asegura que no tenía ni idea de lo que iba a decir Iglesias en el momento que desveló su espantada y su adiós a la política institucional. «y me veo ahí al lado de Pablo Iglesias, con Monedero a un lado, con Irene Montero al otro, y sin tener ni puta idea de lo que iba a decir Pablo, porque la Ejecutiva la ha tenido Podemos, a nosotros nos han dejado un hueco ahí en la tercera planta donde Izquierda Unida», resume Lillo en el audio de un minuto y quince segundos de duración.