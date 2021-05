Ayuso acusa directamente a Moncloa y Redondo de ponerle el mote de ‘IDA’ para presentarla como una «desquiciada»

Isabel Díaz Ayuso no se mordió la lengua y señaló directamente al PSOE, a Moncloa y en concreto al jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, su ‘spin-doctor’ Iván Redondo, de querer acomplejarla.

En su entrevista con ‘Gonzo’ en ‘Salvados’, comentó lo siguiente: «Lo de ‘IDA’ se organizó desde el departamento de Iván Redondo».

Gonzo: ¿Usted tiene la impresión de que en su día la izquierda ha intentado ridiculizarla y a Esperanza Aguirre?

Díaz Ayuso: Yo en su día he visto campañas feroces contra ella. En mi caso ha sido desde que fui candidata, siempre me hicieron campañas para buscar acobardarme. Cuestionaban cómo hablaba, cómo me vestía. Una vez llegó a ser de forma organizada. Algunos periodistas me contaron que lo de ‘IDA’ se organizó desde el departamento de Iván Redondo para venderme como una desquiciada. Con el paso del tiempo algunos periodistas se salieron porque no estaban de acuerdo y no habían visto nunca algo tan organizado para destruir en una persona.