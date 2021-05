Herrera, a Yolanda Díaz: «¿Cómo que la legislatura empieza ahora? ¿Entonces todas las tonterías que habéis hecho no cuentan?»

Carlos Herrera ha dejado por los suelos a la ministra de Trabajo y sucesora de Pablo Iglesias tras su marcha del Gobierno, Yolanda Díaz, por afirmar que la legislatura «comenzaba ahora».

«Hay varias frases maravillosas hoy en política y varias contradicciones y cambios de criterio a golpe de llamada urgente. Primero frases que cambian la vida. Esta de la ministra de Trabajo y vicepresidenta, la mayor gloria de Pablo Iglesias, Yolanda Díaz. ¿Cómo que empiezan ahora? Empieza lo que habéis hecho: acariciaros la aterciopelada piel de las gónadas o del cono sur. ¿Cómo que la legislatura empieza ahora? ¿Entonces todas las tonterías que habéis hecho hasta este momento no cuentan? Hombre, vamos, vamos…», resumía el presentador de ‘Herrera en COPE’.

La ministra miente. La legislatura lleva en marcha 16 meses en el que el Gobierno ha hecho muchas cosas y todas malas, por cierto, una ley de Educación que es un disparate en lo académico, en lo ideológico; un intento de asalto chavista a la Justicia; si quieren sigo… Y luego está la gestión de la pandemia, que ya me explicarán ustedes, ha llegado a la sin razón de que como si el debate no fuera ya bastante enconado acerca de lo que pueden o no hacer las comunidades que va a dirimir el Supremo porque hay jueces que lo que entienden en Baleares no lo entienden en Canarias, pues resulta, lo único que hace falta es que el Gobierno diga una cosa y la contraria el mismo día.