Corrupción, derechos, valores democráticos

La democracia es el Gobierno del pueblo porque éste elige a sus representantes. La ciudadanía tiene derechos humanos, civiles, políticos, laborales y de toda índole reconocidos en sus leyes. La división de poderes los garantiza. Los gestores públicos deben ser decentes, regirse por el interés general y ser austeros, eficaces y eficientes en la gestión de lo público. PSOE y PP no podrían hacer en ninguna democracia en Europa lo que llevan haciendo 40 años en España. No cumplen los mínimos estándares exigibles en sus comportamientos, marcados por el elitismo de una casta privilegiada que no caben en democracias de nuestro entorno.

Después de 21 años de gobernar la nación (1982-1996, 2004-2011) y 36 de gobernar Andalucía (1982-2018), el PSOE está instalado en la oligarquía política, el despilfarro, una Administración mastodóntica y costosa, enchufados por decenas de miles con salarios obscenos, chiringuitos mamandurrias, coches oficiales, pompa, boato, escoltas, gastos de sirvientes, ropa, comida, palacios, aviones y privilegios. No ha reducido la desigualdad ni la pobreza que afectan a millones de personas ni ha combatido la corrupción en sus propias filas. El PP ha hecho lo mismo. La estructura del Estado es asimétrica, desigual, injusta. Pensiones vitalicias de 7.000 euros (Artur Mas) con 13 millones de pobres es indecente, obsceno, inmoral. Imprescindible eliminar esos privilegios. El Estado, infectado por los partidos políticos es ineficiente y costoso.

Con Sánchez hay más mentira, propaganda, derroche y soberbia. Pactos con independentistas, cuestionar la nación, reabrir heridas de la guerra civil con su Memoria Democrática recordando crímenes brutales fascistas, que ocurrieron, ocultando los cometidos por “los suyos”, que también existieron. Dejen la guerra en paz, saquen los muertos de las fosas con un discurso de concordia y no los utilicen como arma política.

La ley VIOGEN es necesaria pero no se utiliza contra el maltrato sino como propaganda política para crear chiringuitos de captación de subvenciones y votos. Si en 2019 más de 100.000 denuncias quedaron sin sentencia ni condena, o se cae el discurso del 0.001% de denuncias falsas o al Gobierno, una vez utilizada su propaganda con fines políticos, no le importa que haya decenas de miles de maltratadores que quedan impunes. En vez de profundizar investigando cada denuncia subvenciona con dinero que no llega a las mujeres maltratadas. En 800 pueblos de Andalucía, 2.200 organizaciones de la mujer con salarios fijos para quienes las crearon. Política indecente de PSOE y PP.

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa denunció, el 19 de marzo pasado, que solo en España puede detenerte la policía preventivamente, identificarte, interrogarte, cachearte, incautar droga para consumo propio y sancionarte vulnerando elementales derechos civiles protegidos constitucionalmente. Ocurre desde mediados de los 90 y ni PSOE ni PP han dejado de alentar dichas prácticas corruptas.

El PSOE trivializa el holocausto acusando de fascismo a Vox mientras ignora los crímenes de los regímenes comunistas y se alía con quienes justificaron el terrorismo. Toleran ataques a la lengua y símbolos de la nación. Pactan con Bildu, ERC y UPodemos que defienden la ruptura del Estado y la nación. Un Gobierno de España constituido con apoyo de quienes quieren romperla. Respuesta social: en Madrid, un 10% de sus votantes votó al PP y un 20% se abstuvo según estudios demoscópicos. ¿Eran tontos, fascistas, ricos o cobraban 900 euros?

Un país con demasiados pobres, parados y una casta política oligárquica con privilegios, a la que se llega apoyando a quien más convenga en el partido sin necesidad de conocimientos, ideas ni escrúpulos atrae a los vividores y oportunistas. La democracia y el Estado están podridos.