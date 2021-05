Tras el trasquilón de Ayuso, el cursi Iglesias deja la política y cambia de ‘look’: se corta la coleta y se peina a lo ‘Cayetano’

Pablo Iglesias cambia radicalmente de ‘look’ tras el brutal trasquilón electoral de Isabel Díaz Ayuso del pasado 4M.

El exlíder de Podemos había convertido su coleta en un símbolo de su política. Como una especie de ‘Sansón’ de la extrema izquierda que concentraba todo su poder comunista en su cabello, Iglesias incluso intentó reforzar su potencial al convertirlo en un moño. Pero nada sirvió para ganar la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Derrotado y fuera de la política, el antiguo asesor de la dictadura chavista optó por dar un giro a su imagen y arrancarse la coleta. ¿El resultado?, un cambio de ‘look’ que disparó las burlas en las redes sociales, ya que el exvicepresidente segundo terminó con un peinado al estilo ‘Cayetano’.

Este 12 de mayo, ‘La Vanguardia’ avanzó las primeras imágenes de un Pablo Iglesias con el pelo corto que, sin embargo, mantiene la perilla como parte de su imagen.

En el artículo, el periodista Pedro Vallín recuerda que el exvicepresidente ya había comentado hace un año el deseo de cambiar de look de forma drástica, aunque al final optó por el recogido.

Un paso intermedio, con el pelo más corto, que Iglesias confesó en redes que obedecía al calor y a los tirones que le daban sus hijos. Hoy, ya libre de la política y con la paternidad por delante, ha optado por presentar la forma final de esa evolución estilística.

Tras conocer la noticia de que Iglesias había cambiado de ‘look’, Sonsoles Ónega, presentadora de ‘Ya es mediodía’ se ha puesto en contacto con quien fue ‘El Coletas’ para contrastar la información y se ha encontrado con una respuesta afirmativa.

En un intento de saber cómo era exactamente el nuevo look de Iglesias, la presentadora le ha mandado varias recreaciones. Sin embargo, ex exlíder de Unidas Podemos fue quien lo describió como un corte muy no cortito y, en un ataque de ego, afirmó que si tenía que sacarse algún parecido, lo hacía con el actor Brad Pitt.

El Cayetano de Galapagar

Las redes sociales no han tardado en reaccionar al cambio de imagen de Pablo Iglesias y su parecido con el estilo utilizado por los tildados ‘Cayetanos’ por la izquierda española. Un estilo que, sin embargo, encajaría más con su alto nivel de vida como ‘Marqués de Galapagar’.

Pablo Iglesias ya no disimula. pic.twitter.com/ZNxdOWftw1 — mescojono 🇪🇸 (@mescojono) May 12, 2021

Muy comunistas pero luego bien que utilizamos Garnier Nutri Repair Triple Action, que protege, repara y suaviza. pic.twitter.com/CG3O0JlC44 — Kim Jong-un (@norcoreano) May 12, 2021

Hasta el moño de sí mismo. https://t.co/kkj7QCIu3i — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) May 12, 2021

Pablo Iglesias ha pasado de Lenin a Stalin. pic.twitter.com/dQiLbj6ZQZ — Arturo Villa (@ArturoVilla_) May 12, 2021

Entendemos que te afecte y que te esfuerces por superar el estigma, pero, @PabloIglesias, COLETAS RATA. pic.twitter.com/wkfcasimSD — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) May 12, 2021

#PabloIglesias se corta la coleta tras dejar la política. Pero no se corta el grifo para seguir cobrando. pic.twitter.com/1gwu3Rk8Vs — Olga 🇪🇦 (@OlgaPatriaVOX) May 12, 2021

A Pablo Iglesias le falta llevar un chaleco del Decathlon para que sea el cayetano que ha estado ocultando 6 años a España pic.twitter.com/Pn1ieMWZ2v — Mini butifarra 🤟🏼 (@mariabrioneees) May 12, 2021