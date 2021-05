Yolanda Díaz, la sustituta de Iglesias, protagonista de la mayor pifia de la legislatura: «El Gobierno ha modificado la Constitución»

La izquierda, empezando por el propio Pablo Iglesias, nos la quiso vender como la próxima presidenta del Gobierno de España.

Es Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y comunista de carnet, que desde que los focos se han puesto sobre ella como próxima lideresa de Unidas Podemos, lleva unos días gloriosos.

Díaz aseguraba este 11 de mayo de 2021 en el Senado que el Gobierno había modificado la Constitución, algo imposible pues no tiene potestad para ello. Esto decía:

El Gobierno no puede hacer ninguna modificación de la Constitución.

Como ocurre en estos casos, la bancada socialista y podemita estallaba en aplausos sin pararse a reparar en la barbaridad que había dicho Díaz.

No me preocupa tanto que Yolanda Díaz no diferencie el Ejecutivo del Legislativo, como que los Senadores se pongan a aplaudir esta barbaridad.

