Tras llamar «revisionista» a Trapiello, el PSOE vota en contra de que Enrique San Francisco dé nombre a un teatro

El PSOE de Madrid suma y sigue con su sectarismo.

Los socialistas madrileños están demostrando su condición a base de vetos. Primero aceptaron a regañadientes la medalla de la ciudad al escritor Andrés Trapiello, al que acusaron de «revisionista». Ahora, han votado en contra de que el actor Enrique San Francisco, recientemente fallecido, dé nombre al Teatro Galileo de Madrid.

A Quique San Francisco QEPD, la izquierda lo trata de «fascista» porque vivió y decía lo que le salía de los Mojones…

Si. Los que se llenan la boca de «progresismo» y «antifascismo»

Quique San Francisco dará nombre al teatro del centro cultural Galileo con el voto en contra de los socialistas

El actor Quique San Francisco dará nombre al teatro del centro cultural Galileo, en el madrileño distrito de Chamberí, como homenaje al intérprete que falleció el pasado 1 de marzo a los 65 años de edad.

Así lo ha anunciado este jueves la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la ciudad, que se ha celebrado en la Junta Municipal del distrito de Ciudad Lineal.

La propuesta de esta nueva nomenclatura partió del concejal-presidente del distrito, Javier Ramírez, y contó con el apoyo de Cs, PP y Vox en el Pleno de este distrito, mientras que Más Madrid se abstuvo y los socialistas votaron en contra.

Alsina hace una escabechina con Pepu Hernández (PSOE) por criticar a Andrés Trapiello por ‘revisionista’

Unas cuantas preguntas le bastaron a Carlos Alsina para destrozar a Pepu Hernández, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid.

Hernández, que en su día fue ‘héroe nacional’ por ganar como seleccionador el oro en el Mundial de baloncesto, ha quedado retratado y ha demostrado su incapacidad para el puesto que ocupa en la mañana de este 11 de mayo en ‘Más de uno’.

Todo vino por la concesión de la medalla del Ayuntamiento al escritor y columnista de El Mundo Andrés Trapiello.

Los socialistas madrileños, que habían votado en contra de la concesión a la ex alcaldesa Ana Botella, votaron en este caso a favor pero cuestionando que «se pueda premiar el revisionismo de la historia que él representa».

La entrevista fue un continúo balbuceo que evidenciaron las costuras del socialista. Y es que cualquiera que la haya escuchado habrá podido ‘observar’ que Hernández estaba pasando una auténtica travesía por el desierto:

Cayetana Álvarez de Toledo alucinaba con que Hernández reconociera que desconocía «en qué punto estamos en desacuerdo» con lo que escribe Trapiello en sus libros, a pesar de que su grupo argumenta que el escritor hace un «revisionismo» de la historia que a la izquierda no le gusta. El propio literato reaccionaba al tuit de la ex portavoz parlamentaria del PP: «Exactamente. En este punto estamos».

Pepu Hernández se presentó en su entrevista en Onda Cero criticando «el revisionismo» de Trapiello, «no solo por su posición sobre la Guerra Civil, sino por lo que está demostrando el Ayuntamiento de Madrid con las medidas sobre las placas de Largo Caballero o el cementerio de La Almudena».

Cuando Alsina le puso las declaraciones de una tal Mar Espinar, compañera de Hernández, atacando al escritor por «revisionista», el locutor le remató:«Habrán votado a favor, pero muy a favor no parecen». Hernández no sabía como salir de allí y ha admitido que no estaba muy al tanto de las razones de su partido para ponerle pegas a esta distinción: «No sé en qué punto podemos estar de acuerdo o no con Trapiello».