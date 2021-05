Pablo Iglesias se venga de Errejón: filtran el sueldazo de 110.000 euros y su lujosa y secreta casa

Pablo Iglesias se ha cortado la coleta política pero no significa que esté en activo saldando viejas deudas de un pasado no tan lejano. El exlíder de Podemos tiene una cuenta pendiente con quien fuera su colaborador y amigo Iñigo Errejón, a quien no perdona lo que él considera tres traiciones imperdonables: su salida de la formación morada, la creación de Más Madrid (Más País) y la negativa de Errejón a acudir en coalición a las elecciones autonómicas de Madrid.

Las relaciones políticas son inexistentes y las personales, pésimas entre ambos. Una situación que ha empeorado ahora que Iglesias se ha retirado de la vida pública. Tal y como han señalado a Periodista Digital desde el entorno más próximo al exdirigente morado, la situación es “crítica” tras los dardos lanzados por Íñigo al conocerse la renuncia de su antiguo jefe…

Iñigo Errejón lejos de tender puentes, mentaba la ‘bestia negra’ de Iglesias e Irene Montero: el chalet de Galapagar y que supuso un punto de no retorno para la carrera política del líder de Podemos.

Errejón criticaba el casoplón de la pareja, muy alejado del ‘cielo’ de Vallecas, en la sierra madrileña: “Galapagar fue un error que mucha gente no entendió”, decía el líder de Más País.

Las mismas fuentes explican a PD que estas palabras ‘incendiaron’ no solo a Iglesias sino a Montero y a la cúpula morada fiel al ‘macho alfa’. Tocaba venganza y así está ocurriendo. ¿Cómo? Filtrando detalles de la vida personal de Iñigo Errejón con la intención del desprestigio y descrédito político y con el mismo guión: poner de manifiesto las contradicciones entre lo que él pregona y su elevado tren de vida.

En este sentido, se han filtrado unos interesantes datos sobre la vida real de Iñigo, que no vive (ni nunca lo ha hecho) precisamente en un barrio madrileño de origen humilde u obrero: el de Más País creció en el municipio más caro de España, Pozuelo de Alarcón y ahora reside en el distrito Centro, a pocos metros del Congreso, uno de los más costosos de la capital.

Según El Idealista, son datos que aporta Moncloa.com y que recoge Periodista Digital, el metro cuadrado en Galapagar cuesta 1.660 euros mientras que en la zona donde vive Errejón el metro cuadrado asciende a 4.809 euros, un 289% más. Mientras el líder de Más País critica la zona en la que vive Iglesias, él reside en un barrio dónde se triplica el precio por metro cuadrado.

Y lo siguiente, para acentuar las contradicciones, ha sido airear el sueldo de Errejón, uno de los parlamentarios que más cobra: 107.600€ anuales, más que Pedro Sánchez, por ejemplo.

Iñigo Errejón percibe mensualmente un salario base de 3.041 euros (14 pagas). Según consta en el Régimen económico del Congreso, Errejón como diputado por Madrid, percibe además 917,03 euros mensuales para manutención. Para completar los 110.000 euros anuales, Iñigo recibe retribuciones extra por ser portavoz adjunto del Grupo Plural en la Cámara Baja y presidente de la Comisión Anticorrupción.

Errejón, en poco tiempo, pasa de ‘mileurista’ a ‘cienmileurista’.