¡Jarabe democrático a Irene Montero!: La reciben en Valencia a gritos de «vividora» y «fuera»

Irene Montero recibió una ración doble de ‘jarabe democrático’ en Valencia.

Tras los abucheos a Pedro Sánchez al votar el 4M y en Granada, a Miquel Iceta en Bilbao y a Fernando Grande-Marlaska en Valladolid, ahora el turno ha sido para la ministra de Igualdad. Lo que demuestra que el descontento de la población contra el Gobierno PSOE-Podemos va mucho más allá que la Comunidad de Madrid.

Un grupo de mujeres decidió recibir a la pareja de Pablo Iglesias con un sonoro escrache, pero no se trata de un grupo de ‘fachas’ como probablemente dirán desde Podemos. Al contrario, fue una iniciativa organizada por el colectivo Frente Obrero, un partido comunista que considera que el Gobierno de España ha abandonado a las mujeres.

En el vídeo, que se ha vuelto viral en las redes sociales, se puede ver cómo acusan a Irene Montero de olvidarse de las mujeres en su gestión.

Lejos de escuchar las quejas de sus ‘hermanas’, la ‘marquesa de Galapagar’ las ignoró, lo que aumentó la indignación de los manifestantes: “¡Te la suda, eh, Irene Montero, te la suda! ¡No te importan nada las trabajadoras de este país!”.

La ministra de Podemos no fue la única que salió escaldada en Valencia.

Las mujeres críticas con el feminismo de Podemos y Compromís también reprocharon a Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, su gestión y su incapacidad por escuchar a los ciudadanos más necesitados.

“Me he quedado en la calle por su culpa, señora. Llevamos meses pidiendo una reunión. No se preocupa por la gente necesitada y su sistema no funciona. A mí me han atendido muy mal. Hemos puesto ya miles de quejas”.

Para evitar la polémica, Oltra pide que “no gritéis”.

Sin embargo, ya era tarde y las cámaras grababan el escrache:

“Os aprovecháis de los trabajadores. No es que hayáis abandonado la lucha de clases, es que nunca la habéis apoyado. Os dedicáis a hablar de símbolos y nimiedades y luego no os preocupáis de la realidad. ¿Qué opinas de las trabajadoras de Netalia [una empresa de limpieza], que llevan seis meses sin cobrar? Os dedicáis a vender humo, es una vergüenza lo que estás haciendo con las mujeres trabajadoras”.

“Venís aquí a Casa de la Dona [Casa de la Mujer], decís que os preocupáis mucho por las mujeres trabajadoras y luego vais de la mano de Irene Montero, que es otra que tal, su Ministerio de Igualdad no sirve para nada, sólo para financiar chiriguitos, igual que vosotros”, señalan estas mujeres frente a una Oltra que les pide “educación” por mostrar su rechazo a las políticas implementadas.

Las manifestantes no se dejaron amilanar y le respondieron a la cara:

En este instante, un colaborador de la vicepresidenta regional intenta desacreditar a las manifestantes: “No es cierto”. Pero fue rápidamente zarandeado: “Sí que es cierto y a mí me daría vergüenza. Os estáis negando a reuniros con nosotros, no tenéis vergüenza. Os dedicáis a engañar a los trabajadores todo el rato”.

“Cómo os escondéis. Que como no hablamos en valenciano o en lenguaje inclusivo no lo entiendes, eh. A los trabajadores no les importa vuestro lenguaje inclusivo. Sólo habláis de chorradas mientras la gente sufre miseria en las calles. No hacéis nada de lo que prometéis, echáis a la gente mientras decís que no hay desahucios. Habláis de Ingreso Mínimo Vital y es todo mentira. La gente sigue viviendo en la calle y sigue pasando hambre”, denunciaron.