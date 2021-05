Las redes arden por el miserable gesto del PSOE con el fallecido Quique San Francisco

La izquierda sigue demostrando que si no comulgas con sus ideas, respaldas a sus partidos o aplaudes a sus dirigentes, te entierran en vida o incluso no te lo perdonan ni en la muerte… y más aún si perteneces a un gremio tradicionalmente ‘progre’, como lo es el del mundo del cine, teatro y espectáculos, actores e interpretación.

Esta pasada semana, el viernes 14 de mayo más concretamente, ha ocurrido lo que le estamos contando: El PSOE ha demostrado su alto grado de sectarismo al votar en contra de poner el nombre de Quique San Francisco a un teatro de Madrid como homenaje a su muerte. El teatro, que finalmente llevará su nombre, ya que Ciudadanos, Partido Popular y VOX votaron a favor y Más Madrid se abstuvo, es el del centro Galileo, situado en el castizo distrito de Chamberí.

Inmaculada Sanz, portavoz del equipo de Gobierno municipal, así lo anunciaba en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la ciudad, que se celebró en el Pleno de la Junta Municipal del distrito de Ciudad Lineal.

Como recordarán nuestros lectores, Quique San Francisco falleció el pasado mes de marzo en Madrid a la edad de 65 años. A pesar del voto en contra del PSOE de Pedro Sánchez (que colocaba a dedo a Pepu Hernández como candidato a la alcaldía y ahora portavoz socialista), el teatro llevará el nombre del actor que participó en más de 40 largometrajes y que llegó a recibir el Premio a Mejor Actor en 1979.

Quique San Francisco siempre mostró su rechazo al Gobierno de Sánchez en coalición con Podemos, llegando a repetir en numerosas ocasiones en los medios de comunicación que «estamos viviendo una dictadura» y que «sufrimos una falta de libertad que no se ha visto en la vida».

Esto no se lo han perdonado los socialistas que, con su voto en contra, certifican que no va con ellos lo de la libertad de expresión. Sin embargo, tal y como ha podido comprobar Periodista Digital, el miserable gesto no le ha salido ‘gratis’ al PSOE de Madrid porque los comentarios en las redes sociales son de indignación con los socialistas y de cariño y respaldo para San Francisco.

Muchos de los comentarios, que además trascienden de las redes sociales, le recuerdan a Pedro Sánchez su calamitoso resultado en las elecciones autonómicas y le auguran una catástrofe similar dentro de un par de años cuando haya que acudir de nuevo a las urnas para renovar los cargos en el Ayuntamiento de Madrid.