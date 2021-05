VOX ‘excomulga’ a Gabriel Rufián por sus burlas e insultos a los católicos

Gabriel Rufián necesita su dosis diaria de protagonismo.

El diputado de ERC parece dedicar sus horas muertas a buscar nuevas fórmulas para convertirse en el personaje controvertido de la jornada.

Y en la sesión del 19 de mayo de 2021 en el Congreso de los Diputados halló un nuevo vericueto para llevarse los focos, aunque fuese para quedar como un troll de mucho cuidado.

El parlamentario separatista, ante la oposición del Grupo Parlamentario VOX a la ‘ley trans’ impulsado por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, no perdió la ocasión para criticar al partido de Santiago Abascal.

Pero como eso ya se daba por descontado, Rufián fue más allá en sus imprecaciones y acabó por meter en el saco de sus burlas, desprecios e insultos a todos los católicos españoles:

La respuesta no tardó en llegar.

Primero fueron los propios responsables del Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados quienes dieron oportuna réplica a la nueva payasada de Gabriel Rufián:

Posteriormente, internautas que se consideran católicos, practicantes o no, terminaron de excomulgar al diputado de ERC:

Es normal que un ser tan inculto no entienda que hay una palabra que define todo lo que él dice . Rufi, se llaman METÁFORAS. La palabra imagino que cuando la escuches pensaras que es un animal o algo así……tarado

No se puede ser más ignorante. No hay nadie que se crea toda la Biblia al pie de la letra. El pobre no entiende de símbolos, metáforas…

