AEGC, denuncia la pésima y vieja distribución territorial de la Guardia Civil

Lo ocurrido esta pasada noche en la casa cuartel de la Guardia Civil de Rubielos de Mora, Teruel, cuando un joven se coló en las instalaciones oficiales (ocasionando daños en coches oficiales) y en la vivienda de un agente, no es sólo la consecuencia de la falta de inversión en seguridad en una gran parte de los cuarteles de la provincia de Teruel y de la Comunidad. Para AEGC, con la excusa de la España, vaciada todos los responsables del Interior han ido dejando estas unidades semiabandonadas y desprotegidas, cuando la solución es muy simple: o se acomete con voluntad política una nueva distribución de la Guardia Civil con macrocuarteles que de verdad sean operativos o se invierte en estos vetustos edificios para garantizar la seguridad de los agentes, de sus familias y de los ciudadanos a los que prestan servicio.

Esta noche este individuo no sólo ocasionó daños en los vehículos aparcados en la casa cuartel. Además logró entrar en una vivienda HABITADA y con toda la tranquilidad del mundo se desnudó y se puso a dormir en el sofá del salón. ¿qué hubiera ocurrido si agrede a la mujer del agente que se encontraba en la casa? ¿quién sería el responsable que respondiera de la negligencia de tener un cuartel sin vigilancia las 24 horas?. Por ello AEGC estudiará personarse como acusación particular para proteger los derechos de la familia del agente y para tratar de que este delito no quede impune y se continúe jugando con la integridad de los agentes y sus familiares.

AEGC lleva años exigiendo que se acometa una reforma efectiva de la Guardia Civil, empezando por su despliegue que sigue siendo el mismo de la España de la lucha contra el bandolerismo. La imagen de falsa seguridad de estos puestos que carecen de vigilancia y cuentan con muy poco personal, los convierte en muy poco atractivos para los agentes, porque a la falta de seguridad en sus instalaciones oficiales se suma, como hemos denunciado estos días, el mal estado de los vehículos oficiales.

Desde la Dirección General y desde el propio Ministerio del Interior no pueden alegar sorpresa por lo ocurrido en Rubielos de Mora, han estado avisados de que las consecuencias de tener muchos cuartel abiertos sin vigilancia las 24H, las consecuencias de no querer adaptar el despliegue de la Guardia Civil al siglo XXI son sucesos como el ocurrido la pasada noche. No ha sido el primero ni, estamos seguros, será el último, por eso desde AEGC les preguntamos ¿hasta cuando piensan seguir demorando el tomar una decisión sobre este problema que pone en riesgo nuestras vidas? Como les hemos dicho solo tienen dos salidas: o invierten en mejora de las infraestructuras existentes o nos redistribuyen para hacernos más eficaces y no tener que apostar siempre por la eficacia de los hombres y mujeres que hemos elegido formar parte de esta Institución. La profesionalidad siempre la tendremos pero estaría mejor aprovechada en otras condiciones laborales.