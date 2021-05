Durísimo ataque de la escritora Ana Iris Simón a Pedro Sánchez en su cara: «No habrá España 2050 sin familias»

La escritora manchega Ana Iris Simón ha sido una de las protagonistas de la semana con su discurso durante un acto con Pedro Sánchez sobre los ‘Pueblos con futuro’, donde se abordó el reto de la llamada España vaciada dentro del documento España 2050 contra la despoblación, y celebrado en el Palacio de La Moncloa.

La autora del libro ‘Feria’, uno de los últimos fenómenos editoriales, y embarazada de ocho meses, lanzó un duro ataque contra los planes de futuro que vislumbra Sánchez e hizo un alegato a favor de la familia: «Está muy bien ayudar a empresas ecológicas y ponerle wifis al campo. Pero no habrá agenda 2030 ni plan 2050 si en 2021 no hay techo para las placas solares porque no tenemos casas, ni niños que se conecten al wifi porque no tenemos hijos», explicó.

Acabo de ver el discurso de @anairissimon. No comparto su mapa del país y me chirría lo de los migrantes. Creo que hace falta un par de narices para cantarle las 40 al Presidente y que habla el lenguaje de época. Más que la izquierda. Es un discurso importante, al que atender. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) May 23, 2021

«Apuesten por las familias»

«Con 28 años he vivido tres ERES y mi contrato temporal finaliza dos días después de la fecha programada para mi primer parto. No tengo coche ni hipoteca, porque no puedo. Así que si realmente quieren plantarle cara al reto demográfico apuesten por las familias»

«Creo que cualquier plan demográfico ha de pasar, en primer lugar, por fomentar el acceso al trabajo y a la vivienda. Que los jóvenes de pueblo no nos veamos obligados a hacinarnos en grandes ciudades y se vacíen hasta las capitales de provincia pasa por revertir lo que nos trajo aquí», aseguró.

Me pasé 5 años en Bruselas peleando por esas cosas de las que habla @anairissimon: la soberanía alimentaria, la soberanía energética y la soberanía industrial.

En nombre de Podemos y del programa electoral a las europeas.

Hoy descubro que era, y sigo siendo, una falangista.

Wow. — Lola Sánchez Caldentey ♀️ (@LolaPodemos) May 24, 2021

Iris Simón hizo un alegato por recuperar «la soberanía perdida», algo que ha sentado muy mal a los trolls de ultra-izquierda, que han arremetido contra ella en Twitter. «Pasa por reindustrializar el país, por una regulación inmobiliaria sin medias tintas y por medidas que beneficien nuestros productos frente a los de fuera. Recuperar, en definitiva, la soberanía perdida. Apostemos por las familias, por darles beneficios fiscales, al contrario de lo que se proponía hace unos días», le reprochó a Sánchez.