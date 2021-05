Marruecos desmiente a la socialista Laya y acusa al Gobierno Sánchez de «crear» la crisis y querer endosársela a Europa

Marruecos vuelve a retar al débil Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras organizar una ‘invasión’ de inmigrantes ilegales en Ceuta, Marruecos mantiene alto el tono diplomático, lanzando amenazas contra el Gobierno PSOE-Podemos e, incluso, desmintiendo a la ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya.

Naser Burita, ministro de Exteriores marroquí, acusó abiertamente a Pedro Sánchez y su equipo de Gobierno de “crear” la crisis por la presencia en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Irónicamente, Fernando Grande-Marlaska llegó a negar que las tensiones diplomáticas tuvieran relación con este tema, una mentira que no tardó en caer por su propio peso.

Burita, que adelantó que “no hay ningún contacto con España desde el estallido de esta crisis actual”, reprochó que España esté intentando endosar la crisis bilateral al resto de la Unión Europea.

Durante una entrevista con la emisora francesa Europe 1, el ministro marroquí no dudó en desmentir las versiones que Arancha González Laya indicó en los micrófonos de Radio Nacional de España. A pesar de que la ministra socialista habló de conversaciones discretas con Marruecos, desde el país vecino califican la información de falsa.

“Contrariamente a lo que dice la señora ministra”, ha declarado Burita, “no hay contactos desde el estallido de la crisis, y contrariamente a lo que dice, jamás fuimos informados sobre la llegada de ese individuo” a España.

Burita he hecho distinción entre la Unión Europea y la mayoría de sus países, con los que hay “muy buena relación” y “una actitud hostil de España”, “que ha creado esta crisis bilateral”.

“Hoy hay un problema de confianza y de respeto mutuo con España”, ha añadido, y ha advertido, de forma más explícita que los días anteriores: “Le toca ahora España encontrar una solución: si opta por la salida (de Ghali) de la misma manera que entró, es que busca el agravamiento de la crisis o incluso la ruptura”.

“España no consultó a Europa antes de tomar decisiones que afectan a los intereses de Marruecos. España no consultó a Europa antes de incumplir los criterios Schengen para aceptar la entrada fraudulenta de una persona buscada por la justicia española. España ha creado una crisis y quiere ahora que la asuma Europa”, indicó Burita.

Burita ha pedido así “contextualizar” la crisis entre Marruecos y España: “Hay un contexto de crisis bilateral entre Marruecos y España (…), una crisis que nada tiene que ver con Europa, una crisis que fue creada por una decisión nacional de España sin consultar a sus socios europeos”.

Bourita cree así que “hay un intento de desviar el debate, de centrarse en una cuestión migratoria mientras que el fondo de la crisis es un acto de injusticia de España hacia Marruecos, hacia su gente y hacia sus intereses estratégicos”.

En cuanto a la situación meramente migratoria, el ministro marroquí ha pedido “alejarse de los discursos emotivos”. “La primera verdad es que Marruecos no está obligado, no tiene vocación u obligación de proteger fronteras que no sean las suyas. Marruecos no es ni el gendarme, ni el conserje de Europa para proteger las fronteras que no son las suyas”, ha señalado.

Amenazas a Sánchez

El 21 de mayo, la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, lanzó desde Rabat una amenaza contra el Gobierno PSOE-Podemos.

Karima Benyaich señaló que lo que suceda con Ghali «es un test para la independencia de la Justicia española, en la que confiamos plenamente», pero también otro test para saber si España «opta por reforzar sus relaciones con Marruecos o prefieren colaborar con sus enemigos».

Para la embajadora, «España ha optado desgraciadamente por la opacidad para actuar a espaldas de Marruecos, acogiendo y protegiendo a este criminal y verdugo poniendo como pretexto las razones humanitarias y ofendiendo así a la dignidad del pueblo marroquí.

“Marruecos no busca favores ni complacencia, sino que se respete el espíritu del partenariado y se aplique la ley española» sobre Ghali, acusado de «graves hechos relacionados con crímenes contra la Humanidad, violaciones a los derechos humanos y violaciones a mujeres».

Asimismo, el ministro Naser Burita dijo que la embajadora no volverá a Madrid «mientras dure la crisis y la verdadera causa de la crisis», en referencia tanto al futuro de Brahim Ghali cuando reciba el alta hospitalaria de un hospital de Logroño como a explicaciones por parte española de cómo entró Ghali en territorio español.

La crisis diplomática entre ambos países es la más grave registrada desde 2002, a causa de la invasión del islote de Perejil por fuerzas marroquíes y su posterior desalojo por soldados españoles.

Quién es Brahim Ghali

Brahim Ghali, que ahora tiene 73 años, se encuentra internado desde el pasado 21 de abril de 2021 en una clínica de Logroño.

El Gobierno PSOE-Podemos, presionado por Pablo Iglesias y sus compinches y contra la opinión de ministros como Marlaska, se lo trajeron a hurtadillas desde Argel hace un mes.

El pasado febrero, BAB, revista del régimen marroquí dependiente de la agencia oficial de noticias, señalaba sin ambages a Iglesias como gran responsable de la nueva crisis entre España y Marruecos.

En la Unidad de Críticos del Hospital San Pedro, Ghali fue registrado con el nombre falso de Mohamed Benbatouch.

Lo del nombre fake es una patochada más del equipo de Sánchez, que creyó que así podría despistar a los Servicios Secretos marroquíes e incluso a la Justicia española, que acusa al jefe polisario de violaciones de los derechos humanos.

En 2016, Ghali fue imputado por el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, por delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones cometidos contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia).

El pasado 14 de mayo de 202, el tema saltó en el Parlamento de Marruecos, donde todos los diputados condenaron la ‘jugada‘ del tandem Sánchez-Iglesias.

Abdellatif Wahbi, líder del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), afirmó ese día desde la tribuna que las autoridades españolas “estaban al corriente de las consecuencias de su comportamiento, por eso no informaron a las marroquíes”.