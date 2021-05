La escritora que le cantó las 40 a Sánchez ahora deja al ultra Antonio Maestre a la altura del betún

Desde su viral discurso, en toda la cara de Pedro Sánchez, la escritora Ana Iris Simón lleva recibiendo críticas y algunos ataques, varios de ellos provenientes de la extrema-izquierda y los ‘trolls’ podemitas.

Uno de los que más duro han criticado a la escritora manchega ha sido el consentido de laSexta, Antonio Maestre.

El colaborador de García Ferreras en ‘Al rojo vivo’ arremetía contra Iris Simón en un exagerado texto donde hablaba «de la izquierda lepenista» que en teoría representaría ella.

«No hay nada más reaccionario y falsario que mitificar la nostalgia de los 70 y 80 y la vida de nuestros padres. Claro que tu vida es mejor que la de tus padres, porque tienes un colchón de estabilidad que te han dado ellos, a los que acudir cuando se rompe la red que tú te has tejido», decía Maestre, al que seguramente no le gustó que Iris Simón le cantase las 40 a Pedro Sánchez.

En su blog de laSexta, en un tocho donde fiel a su estilo cita a unos cuantos autores e intelectuales para dar enjundia a su argumento y aparentar que sabe mucho, Maestre dice que: «El discurso de Ana Iris Simón ante Pedro Sánchez ha vuelto a poner en el debate público las frágiles fronteras que existen entre el nacional-sindicalismo y el progresismo y lo fácil que es colar un mensaje reaccionario que podría firmar cualquier carlista, falangista o lepenista apelando a la pureza que la izquierda debe defender».

El tertuliano de la izquierda acusa a la escrita de tener un discurso tradicionalista y contrario a las ideas de progreso: «No es solo conservador, es reaccionario. Lo es por cómo se presenta, por cuáles son los objetivos y cuáles son los obstáculos que impiden alcanzarlo. Un discurso de repliegue nacional, identitario y que busca cerrarse en sí mismo ante el abismo que le depara el futuro.»

Iris Simón le cierra la boca: «No sé hace cuánto no te das un voltio por Fuenla»

Si no se cortó a la hora de cantarle las verdades del barquero a Pedro Sánchez y su plan España 2050, menos con los aires matoniles del tal Maestre.

No se trata de idealizar ningún pasado, sino de construir un futuro a la altura de las luchas de nuestros padres y abuelos. Pensaba que en esas estábamos todos, veo que no. No sé hace cuánto no te das un voltio por Fuenla (lo sospecho, pero no soy tan valiente como tú en tus afirmaciones). Pero cuando lo hagas te va a dar un parraque de la de peligrosos lepenistas que hay queriendo tener techo, trabajo, pensión y familia. En cualquier caso, debatimos sobre ello cuando quieras, en público o privado. Un saludo.

No se trata de idealizar ningún pasado, sino de construir un futuro a la altura de las luchas de nuestros padres y abuelos. Pensaba que en esas estábamos todos, veo que no. No sé hace cuánto no te das un voltio por Fuenla (lo sospecho, pero no soy tan valiente como tú — Ana Iris Simón (@anairissimon) May 25, 2021

Jaque mate, Antonio.