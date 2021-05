Del Olmo recuerda a Óscar Puente que los problemas de Valladolid no se solucionan haciendo carriles bici

La presidenta del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, ha visitado, junto con varios de sus concejales, las obras que se están ejecutando en la calle Mirabel para la implantación de un nuevo carril bici en el barrio de La Rondilla. “El carril bici que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento está realizando en La Rondilla no tiene ningún apoyo vecinal, es más, los vecinos se muestran en contra de que pase por ahí”, sostiene Del Olmo que, en su visita, escuchó las opiniones de los vecinos que manifestaron una posición totalmente opuesta a la construcción de la vía ciclista como ha recogido la prensa local en las últimas semanas. Los propios vecinos explicaron que, a raíz de mostrar su postura en contra en las redes sociales y en los medios de comunicación, han recibido mucho apoyo vecinal contra el carril para bicicletas.

La edil popular mantiene que el carril bici “se está llevando por delante los árboles de la calle Mirabel, está quitando aparcamiento en un barrio donde la falta de estacionamiento es uno de sus problema endémicos y también está robando espacio al peatón. Como consecuencia, los negocios de hostelería tampoco pueden poner las terrazas como sería deseable y aunque han mostrado su indignación al equipo de Gobierno, no se les ha hecho caso”.

Para Pilar del Olmo el principal problema del equipo de Gobierno de Óscar Puente es que, “no sé si oyen a los vallisoletanos, pero que no les escuchan está claro. Los propios vecinos de La Rondilla llegaron a decirnos: ‘El alcalde nos está asfixiando’”.

Los populares defienden que en el barrio ya existe un carril bici, que transcurre paralelo al que están haciendo en la calle Mirabel, por el Paseo Ribera de Castilla, incluso hay otro más abajo, que avanza paralelo a la orilla del Pisuerga, “por lo que este carril bici no tiene ningún sentido porque va a desembocar al mismo punto donde lo hace el del paseo Ribera de Castilla”, añade Del Olmo.

Desde el Partido Popular consideran que se trata de un carril bici que reduce el espacio para el peatón, hace que La Rondilla sea un barrio menos verde y quita aparcamiento, “es decir, se trata de un despropósito, como todos los carriles bici que está ejecutando Óscar Puente en la ciudad”, explica Del Olmo, quien afirma que “todavía estamos a tiempo de paralizar este despropósito contra el que se manifiestan públicamente los vecinos a diario, por eso le pido una reflexión a Óscar Puente: que continúen las obras por la plaza Alberto Fernández y que el nuevo carril bici vaya a morir al del paseo Ribera de Castilla”.

La presidenta del PP en el Consistorio subraya que “los problemas de Valladolid no se solucionan haciendo carriles bici. Ante cualquier problema, Óscar Puente siempre reacciona igual: hacemos un carril bici y ya está. Esa no es la solución porque, además, lo único que causan son más problemas a los vallisoletanos. Cuando los vecinos no lo quieren, será por algo”, concluye Del Olmo.