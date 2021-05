Una diputada de Podemos borra un tuit en el que insultaba a los varones blancos y heterosexuales

Se llama Sofía Castañón, es diputada de Unidas Podemos por Asturias y Portavoz Adjunta en el Congreso. Se autodenomina feminista. Y tiene el dedo flojo en Twitter y cuando se arrepiente acude a borrar lo publicado.

Esta es la carta de presentación de la podemita que este viernes 28 de mayo de 2021 está en boca de mucha gente en Twitter. Si el nivel de la izquierda es este, para qué queremos más.

Castañón es una castaña grande, y eso es lo que tienen algunas en la cabeza.

«He borrado un tuit en el que señalaba que la gente que no es blanca, ni hombre, ni cishetero lo tiene muy jodido en sus condiciones materiales, porque daba por hecho que lo del capitalismo como opresión lo sufrimos y lo tenemos claro todxs. Viendo la reacción, asumo que no se ha entendido y os pido disculpas.»

He borrado un tuit en el que señalaba que la gente que no es blanca, ni hombre, ni cishetero lo tiene muy jodido en sus condiciones materiales, porque daba por hecho que lo del capitalismo como opresión lo sufrimos y lo tenemos claro todxs.

«Ojalá la misma vehemencia para defender lo que nos afecta a todas sin excepción», se justificaba en su Twitter.

¿Pero que era lo que había puesto y luego ha borrado? Había bastantes ya capturas pululando por la Red. Observen la perlita: «Ey, varon blanco cis hetero, enséñanos quién te oprime, que no lo vemos»

Viendo a Sofia Castañón y ese tipo de gente, no me sorprende que tanto obrero vote a la derecha, por lo menos no les insultan!!

— Pab 🇪🇸🇻🇪🇻🇳🇨🇺 (@rusmad17) May 27, 2021