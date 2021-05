El presidente de la Junta Juanma Moreno da positivo en coronavirus

Juanma Moreno, compartió ayer, a través de su cuenta de Twitter, que se hizo una prueba al saber que había tenido contacto estrecho con alguien que había dado positivo, siendo el resultado igualmente positivo.

Juanma Moreno ha destacado que se encuentra perfectamente bien, que no presenta síntoma alguno y aunque permanecerá en aislamiento domiciliario hasta el día 3 de junio, día en el que se cumplirán los diez días pertinentes para levantar el confinamiento por contacto estrecho y positivo en coronavirus, seguirá trabajando desde su casa.

Juanma Moreno no ha desaprovechado la oportunidad para hacer un llamamiento a la población para mantener la alerta contra el virus, puesto que sigue entre nosotros y no podemos bajar la guardia.

Numerosos compañeros de partido y de la oposición, se han solidarizado con el presidente y le han lanzado ánimos y fuerza en la misma red social en el que dio a conocer su positivo.

Acabo de recibir la noticia y os lo quiero contar en un vídeo. Esta tarde he dado positivo por #COVID19. Me he hecho la prueba tras saber que un contacto estrecho se ha contagiado. No tengo síntomas. Sigo trabajando desde casa. Por favor, prudencia. El virus sigue entre nosotros. pic.twitter.com/XfulYDnkJC

— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 27, 2021