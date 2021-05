Twitter se merienda a Carlos Bardem por mentir como un bellaco: “En la EGB cantábamos el Cara al sol todas las mañanas”

La obsesión de Carlos Bardem por atacar a VOX le lleva a mentir como un bellaco.

El ‘revolucionario de caviar’ intenta vincular, una vez más, al partido de Santiago Abascal con el franquismo, tras conocer que las aulas de Murcia tendrán la foto del Rey Felipe VI y, opcionalmente, podrán hacer sonar el himno cada día.

La medida, impulsada por VOX y que cuenta con el apoyo del PP y Ciudadanos, enfadó al actor, quien no dudó en inventarse una historia para comparar el cambio educativo con el adoctrinamiento en la época del franquismo.

A través de las redes sociales, Bardem compartió la siguiente ‘anecdota’:

Sin embargo, fueron los propios usuarios de las redes sociales quienes desmintieron al ‘millonario revolucionario’, afirmando que (a pesar de tener más años que el actor) nunca cantaron el ‘Cara al sol’ durante su formación académica.

No sé a qué colegio fueron los Bardem. ¿Lo elegirían ex profeso sus padres?

No dices una verdad ni al médico!!! Yo soy del 66 y nunca, nunca, nunca se cantó ni se obligó a cantar nada en ningún colegio!!!! Por mucho que repitas una mentira no se va a convertir en verdad!!!

Si naciste en el 63, n primarias para tu edad ya no se cantaba el Cara al Sol

Yo salí de la escuela el 64 y ya no se cantaba, eso si desayunábamos gracias a la leche n polvo y las galletas de USA (eso SI ES VERDAD y no lo dices)

Las familias d señoritos como tu no sufrian

MIENTES

— Viajero del Mundo III (@Jolohurtado1) May 28, 2021