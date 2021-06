El Concello de Ponteareas regido por el BNG, nuevamente denunciado por irregularidades urbanísticas

Un edificio, no una cueva, aunque albergan personajes ilustres que viven del cuento como en un cuento

Un sabio dijo: A veces donde menos buscamos es donde más encontramos y de quien menos esperamos es de quien más recibimos.

Debemos comenzar por lo evidente aunque nunca se señale, nuestra casta política no tiene distinción, como se dice en el pueblo “Todos son iguales, son mentirosos con permiso legal”.

Comienzan a escucharse voces sobre tipificar el delito de mentira electoral para imputar por años a esta clase política indecente, aunque dicho calificativo para muchos se quede corto, y lo evitamos porque hay menores que leen. Vean sonrían con la tienda de la transparencia de la web del concello de Ponteareas Web Ponteareas

El Concello regido por el BNG nuevamente es denunciado por causas urbanísticas, que ya se considera como algo habitual. El ciudadano AMP, — Exp.1179-21– ha denunciado al Valedor do Pobo y a trasparencia gallega, la situación grave que lleva viviendo al poner a la venta un predio en la parroquia de Prado, con toda la documental legal en orden y debidamente inscrita en el registro de la propiedad y después de vueltas y más vueltas, por defectos de coordinación entre el catastro de Pontevedra y el Concello, se vio impedido a materializar la venta porque el ayuntamiento de Ponteareas, no corrige sus defectos causándole un grave perjuicio económico y de salud al conjunto de su unidad familiar, con su madre especialmente enferma y con necesidades de atención.

Debemos señalar que, este concello regido por los “sabios de Galicia del BNG”, ha presentado un plan urbanístico ante la Xunta de Galicia, que pende en el baúl de la manipulación de las administraciones, por los intereses partidistas y de otro orden que se escuchan en el viento.

Recordar que este concello desde hace tiempo, presenta situaciones urbanísticas muy deficitarias y que no tienen claridad, que incluso llegan a no rendir cuentas a las instituciones como la Valedora do Pobo, en donde reside las competencias de transparencia. Por contra hasta el portal del propio concello de Ponteareas brilla por la carencia básica sobre la información exigida que deben tener los ciudadanos.

Para finalizar , es una delicia para todos los ciudadanos que con sus impuestos financian a los buenos gestores y buenos políticos de este bonito pueblo, lo bien pagos y bien retribuidos que están, mientras la familia que vende su propiedad lo hace por necesidades económicas, y tanto la parte política como técnica ni sufre las responsabilidades disciplinarias como políticas. Viven en un cuento del cuento de los impuestos de los ciudadanos sin servir a éstos.

Para terminar, nos tenemos que preguntar, ¿qué hace fiscalía?, de todos es conocida la situación urbanística que sufren en este territorio de Galicia. Como dicen muchos están a la espera de que se apruebe el plan y así volver a la legalidad, sin exigir responsabilidades a los que llevan años en situación ilegal grave, haciendo del principio de igualdad y de seguridad jurídica una enmienda a la totalidad.