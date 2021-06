Incidente con los escoltas: Irene Montero echa y humilla a un padre que lleva 1 año sin ver a sus hijas

Es un padre que reclama un derecho fundamental: poder ver a sus hijas después de un año sin poder hacerlo. Él asegura que es víctima de “denuncias falsas” y ese es el motivo por el que no ha podido disfrutar de la compañía de sus pequeñas.

Desesperado, se fue a hacer deporte, correr, este sábado 5 de junio por el entorno del conocido como ‘casoplón de Galapagar’, donde reside la ministra de Igualdad, Irene Montero. A la ministra quería contarle su caso, pero poco pudo acercarse: Montero tiró de los privilegios de la ‘casta’ y ordenó con muy malos modos a sus escoltas y a la Guardia Civil que expulsase del lugar al joven padre.

Los agentes procedieron al desalojo del pacífico corredor que tan solo pudo, según él mismo cuenta, decirle a la ministra: “llevo un año sin ver a mis hijas”.

‘Un padre por la verdad’, que así se llama en Twitter, ha subido en esta red social un vídeo en el que relata el incidente ocurrido en casa, cómo él dice, de “los marqueses de Galapagar” y lo introduce con un texto bastante contundente:

Me echaron del casoplón , ósea me echaron por correr pacíficamente por la calle . @IreneMontero no quisiste hablar conmigo cuando llegaste con tus escoltas . No pasa nada volveré el sábado 🔥🔥🔥🔥@grisasexual @mund_ola @nandohv pic.twitter.com/kkOsPCKIRX

— UN PADRE POR LA VERDAD (@padreluchando) June 5, 2021